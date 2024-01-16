Известная эстонская актриса заразилась в Африке опасной болезнью: думала, что это просто грипп

Актриса Хенесси Шмидт основала в Африке фонд Little Bridge Foundation, чтобы на вырученные средства построить детский дом в Уганде, создать новые рабочие места в общине и организовать серию мастер-классов по защите природы. Актриса стремится улучшить жизнь угандийцев.

Хенесси делится видеороликами о своей жизни и работе в Уганде на своей странице в социальной сети. Однако несколько дней назад он объявил, что заразился малярией.

«Я думаю, это просто грипп», - сказал он, еще не зная результатов.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

«Младший брат в роли старшего и везет меня из больницы домой, чтобы я отдохнула», - написала Хенесс в Instagram. «У меня впервые в жизни малярия. Потребовалось два года и четыре визита, прежде чем я заболела», - добавила она.

Хеннеси говорит в видеоролике, что надеется, что все не так уж плохо, поскольку она быстро обоатилась за помощью. «Мне просто нужно принимать лекарства в течение трех дней, и я буду в порядке», - позитивно говорит она.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

Малярия - опасное паразитарное инфекционное заболевание, распространенное в тропических и субтропических регионах мира - Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Индии и Юго-Западной Океании. На начальной стадии малярии лихорадка похожа на лихорадку при других паразитарных, бактериальных или вирусных заболеваниях. В начальный период заболевания, помимо высокой температуры, наблюдаются приступы гиперемии, обильного потоотделения, потеря аппетита, тошнота, рвота, головная боль, боли в мышцах и суставах, слабость, кашель и диарея. Через несколько дней увеличивается селезенка и развивается анемия. При отсутствии лечения развивается тяжелая форма заболевания с желтухой, поражением почек, гипогликемией, анемией, ацидозом, нарушением дыхания и энцефалопатией. Источник: Департамент здоровья