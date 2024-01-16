Как часто в продуктовых магазинах вы проверяете срок годности товаров? А если речь идет о напитках? Жительница Таллинна купила в местном магазине газировку, но, попробовав ее на вкус, ужаснулась: «Проверяйте срок годности даже у напитков!»
ФОТО ⟩ «Послевкусие пыли!» Жительница Таллинна разочаровалась в газировке, купленной в местном магазине
«Проверяйте срок годности даже у напитков. Послевкусие пыли», - с такой подписью появились в группе Facebook «Книга Жалоб Эстония» фотографии напитка Fanta. На бутылке четко видно число: 16/10/2023.
Как оказалось, девушка купила этот напиток в Tondiraba Maxima XX и только потом обратила внимание на срок годности. «Я бы и не смотрела на срок, если б не было такого странного вкуса... У меня нет привычки проверять срок годности у напитков», - добавила она.
В комментариях сразу же разразился шум:
«Сейчас на все нужно проверять срок годности! На все! Вчера хотела купить гречку. Не поленилась и посмотрела срок годности. Стоит ноябрь этого года. Несколько раз видела и другие просроченные на месяцы продукты... Контроля никакого, нужно самим следить», - возмущается пользовательница.
«Вкус этого напитка и с нормальным сроком не очень, мягко говоря. Неприятно, да, купить просрочку, но не думаю, что напиток кардинально поменял вкус за два месяца (с таким составом то...)», - пишет другая.
«Это не вкус пыли, а химии», «Для меня лично Coca-Cola отдает вкусом плесени. При чем этот вкус появился в напитке около года назад. Больше этот напиток не пьем», - добавляют комментаторы, которые считают, что срок годности никак не повлиял на вкус газировки.
Конечно, находятся и те, кто шутит: «А вы знаете, какая пыль на вкус?» «Беда-печаль, как жить теперь», - смеется другой.
Другие же предполагают, что число на бутылке - это не срок годности. «Это срок годности посудины, не самого напитка», - пишет пользовательница в комментариях. «Там не число изготовления?» - задается вопросом другой.
Это не срок годности!
Мы обратились в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, который объяснил, на что указывает число на бутылке и в чем разница между «лучше до» (parim enne) и «годен до» (kõlblik kuni).
Как сообщила советник отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд, на торговой упаковке продукта всегда указывается срок хранения, который представлен со словами «лучше до» или «годен до».
«На маркировке данного продукта (этикетка, наклеенная на бутылку) написано "лучше до". На упаковке (на горлышке бутылки) указана дата 16/10/2023. Это означает, что конкретный продукт имеет лучшее качество до 16.10.2023 (включительно)», - объясняет она ситуацию с Fanta.
Маркировка «лучше до» (parim enne)
«Маркировка "лучше до" указывает на минимальный срок хранения продукта, в течение которого производитель, изготовитель или упаковщик гарантирует предполагаемое качество товара. Маркировка "лучше до" связана с качеством продукта, а не с его безопасностью. После истечения срока "лучше до" товар можно дальше продавать и употреблять. Если потребитель покупает продукт, где срок "лучше до" истек, перед употреблением стоит оценить упаковку товара, чтобы убедиться, что она не повреждена», - говорит советник отдела продуктов питания департамента.
Она добавляет, что если в торговой точке были соблюдены все условия хранения товара (например, хранить в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и так далее), то продукты с маркировкой «лучше до» можно продавать даже после истечения указанной даты.
Маркировка «годен до» (kõlblik kuni)
«В торговых точках за сроком хранения должны следить сами продавцы. Продукты с маркировкой "годен до" нельзя продавать после истечения указанной даты. Срок "годен до" связан с безопасностью продуктов и говорит о том, что они пригодны к продаже и употреблению до указанной даты. Продукты с маркировкой "годен до" должны храниться в соответствии с температурой, указанной на упаковке», - говорит Тийу Ранд.