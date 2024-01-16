ФОТО ⟩ «Послевкусие пыли!» Жительница Таллинна разочаровалась в газировке, купленной в местном магазине

Другие же предполагают, что число на бутылке - это не срок годности. «Это срок годности посудины, не самого напитка», - пишет пользовательница в комментариях. «Там не число изготовления?» - задается вопросом другой.

Это не срок годности!

Мы обратились в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, который объяснил, на что указывает число на бутылке и в чем разница между «лучше до» (parim enne) и «годен до» (kõlblik kuni).

Как сообщила советник отдела продуктов питания департамента Тийу Ранд, на торговой упаковке продукта всегда указывается срок хранения, который представлен со словами «лучше до» или «годен до».

«На маркировке данного продукта (этикетка, наклеенная на бутылку) написано "лучше до". На упаковке (на горлышке бутылки) указана дата 16/10/2023. Это означает, что конкретный продукт имеет лучшее качество до 16.10.2023 (включительно)», - объясняет она ситуацию с Fanta.

Маркировка на газировке. Фото: Postimees

Маркировка «лучше до» (parim enne)

«Маркировка "лучше до" указывает на минимальный срок хранения продукта, в течение которого производитель, изготовитель или упаковщик гарантирует предполагаемое качество товара. Маркировка "лучше до" связана с качеством продукта, а не с его безопасностью. После истечения срока "лучше до" товар можно дальше продавать и употреблять. Если потребитель покупает продукт, где срок "лучше до" истек, перед употреблением стоит оценить упаковку товара, чтобы убедиться, что она не повреждена», - говорит советник отдела продуктов питания департамента.

Она добавляет, что если в торговой точке были соблюдены все условия хранения товара (например, хранить в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и так далее), то продукты с маркировкой «лучше до» можно продавать даже после истечения указанной даты.

Маркировка «годен до» (kõlblik kuni)

«В торговых точках за сроком хранения должны следить сами продавцы. Продукты с маркировкой "годен до" нельзя продавать после истечения указанной даты. Срок "годен до" связан с безопасностью продуктов и говорит о том, что они пригодны к продаже и употреблению до указанной даты. Продукты с маркировкой "годен до" должны храниться в соответствии с температурой, указанной на упаковке», - говорит Тийу Ранд.