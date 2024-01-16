Постояльцы отеля забрали с собой необычные сувениры: как им это удалось?

Сотрудники отеля в Германии были озадачены тем, что постояльцы украли из номера сиденье для унитаза, но оставили более популярные для кражи вещи. Об этом пишет Daily Star.

Гид по роскошным гостиницам Wellness Heaven провел опрос о том, какие вещи чаще всего крадут люди. В процессе удалось узнать о нескольких «диких» историях от персонала, работающего в сфере услуг.

Сотрудники отеля были одновременно озадачены и впечатлены, когда обнаружили, что постояльцы забрали с собой большую часть сантехники из ванной комнаты.

«Высокое мастерство потребовалось тем гостям, которые умудрились украсть сантехнику, лейку тропического душа, гидромассажный душ, сиденье для унитаза, сливную трубу или даже целый умывальник, в одном из берлинских отелей», - рассказали они.

Это была не единственная странная история, которой поделился персонал. Был еще один необычный случай в Англии. Работники отеля рассказали, что один постоялец украл довольно неудобную вещь - номера с двери своего номера.

«Мы не заметили, пока следующий постоялец не смог найти свой номер», - признался директор.

Издание отмечает, что чаще всего люди воруют в отелях полотенца, они вошли в список вещей, которые нельзя брать. Именно поэтому в большинстве отелей сегодня просят внести залог, если людям нужны дополнительные полотенца или полотенца для бассейна.

Халаты, вешалки и ручки также вошли в число основных предметов, которые отдыхающие обычно кладут в чемодан, отправляясь домой.