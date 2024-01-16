ОПАСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ⟩ Эстонская путешественница, пострадавшая в перестрелке в Мексике: тут часто такое происходит, но эти дела не расследуют

В конце декабря прошлого года Нора Раймо, отправившаяся в путешествие в Канкун (Мексика), рассказала Delfi о том, как в нее попала пуля. Программа Ringvaade связалась с женщиной, чтобы узнать о ее здоровье и жизни сегодня, спустя почти месяц после несчастного случая. «Каждый день - это ад, и когда кто-то задает мне этот вопрос, у меня начинают течь слезы», - говорит Нора прямо с больничной койки, пишет Elu24.