Николь Кидман раскрыла неловкий секрет о том, как она получила первые роли в Голливуде

В подкасте Николь Кидман впервые призналась, что ей приходилось идти на хитрость ради актерской карьеры. Она лгала о своем росте, поскольку опасалась, что из-за него у нее могут возникнуть проблемы.

Рост Николь Кидман – 180 сантиметров. В начале карьеры актриса его специально занижала, поскольку ей говорили, что с таким ростом ей будет сложно получать роли в Голливуде. Кидман также рассказала, что над ней подшучивали из-за внешности – например, спрашивали, «как там воздух наверху».

56-летняя актриса добавила, что высокий рост до сих пор доставляет ей неудобства. Из-за него у Кидман возникли проблемы с коленями. В то же время она научилась использовать свой рост в качестве преимущества. Актриса отметила, что сейчас в киноиндустрии у женщин появилось больше возможностей для самовыражения.

«Что по-настоящему важно – то, позволяешь ли ты другим людям говорить тебе "да" или "нет", и то, принимаешь ли ты их ответы», – заключила Николь Кидман.