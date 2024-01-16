Плохие дороги помогли жителю Индии избежать кремации

Медики объявили его мертвым и отдали «тело».

Объявленное врачами мертвым, «тело» Даршана Сингха Брары везли из Патиалы в его дом неподалеку от Карнала, где уже собрались родственники, разложившие пищу и подготовившие дрова для его похорон. Впрочем, когда машина скорой помощи наехала на выбоину, Даршан «ожил», пишет NDTV.

Семья Брара рассказала, что его внук, который был с ним в карете «скорой», заметил, что он пошевелил рукой, и, почувствовав сердцебиение, попросил водителя направиться в ближайшую больницу. Местные врачи констатировали его живым.

80-летний мужчина с болезнью сердца сейчас проходит лечение в больнице Карнала, где его состояние оценивается как критическое. Семья назвала произошедшее чудом и теперь надеется на скорейшее выздоровление.