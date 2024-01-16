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ПРЕМИЯ «ЭММИ-2024» ⟩ Кто стал победителем?

Limon.ee
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Статуэтки.
Статуэтки. Фото: Joe Seer/Shutterstock

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония награждения «Emmy Awards 2024», которая отмечает лучших актеров и актрис, а также лучшие сериалы и телешоу. Об этом сообщается на официальном сайте премии, пишет Unian.

Интересно, что премия должна была состояться еще осенью 2023 года, однако из-за забастовки гильдий сценаристов и актеров событие пришлось перенести на январь 2024.

Триумфаторами этого года стали три сериала: «Наследники», «Медведь» и «Ссора».

Сериал «Наследники» – американский комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. В нем показаны события, связанные с вымышленной семьей Роев, которые являются владельцами глобальной медиа-империи. Внутри семьи происходит борьба за контроль над бизнесом.

Сериал «Грызня» снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. Их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего начался спор.

«Медведь» – американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.

Интересно, что на церемонии состоялось воссоединение звезд сериала «Анатомия Грей» и выход на сцену 90-летней актрисы Джоан Коллинз из легендарного сериала «Династия».

Полный список победителей Emmy Awards-2024:

Лучший драматический сериал: «Наследники»

Лучший комедийный сериал: «Медведь»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Киран Калкин, «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Сара Сноук, «Наследники»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботта»

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Мэтью Макфейден, «Наследники»

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Ибон Мосс-Бахрах, «Медведь»

Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебири, «Медведь»

Лучший мини-сериал или сериал-антология: «Ссора»

Лучший актер в мини-сериале или сериале-антологии, или телефильме: Стивен Йон, «Ссора»

Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме: Али Вонг, «Ссора»

Лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Ники Нэш-Беттс, «Дамер - чудовище: история Джеффри Дамера»

Лучший приглашенный актер драматического сериала: Ник Офферман, «Последние из нас»

Лучшая приглашенная актриса драматического сериала: Анна Торв, «Последние из нас»

Лучшая приглашенная актриса комедийного сериала: Джудит Лайт,«Покерфейс»

Лучший приглашенный актер комедийного сериала: Сэм Ричардсон, «Тед Лассо»

Лучший телефильм: «Странный: история Эла Янковича»

Лучшая конкурсная программа: Rupaul's Drag Race

Лучший ведущий реалити-шоу или программы-соревнования: RuPaul, Rupaul's Drag Race

Лучший ведущий игрового шоу: Кеке Палмер, «Пароль»

Лучшее ток-шоу: ежедневное шоу с Тревором Ноа

Лучшие сценические музыкальные сериалы: На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером

Лучший эстрадный спецвыпуск (в записи): Джон Мулейни: Baby J

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