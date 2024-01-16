ПРЕМИЯ «ЭММИ-2024» ⟩ Кто стал победителем?

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония награждения «Emmy Awards 2024», которая отмечает лучших актеров и актрис, а также лучшие сериалы и телешоу. Об этом сообщается на официальном сайте премии, пишет Unian.
Интересно, что премия должна была состояться еще осенью 2023 года, однако из-за забастовки гильдий сценаристов и актеров событие пришлось перенести на январь 2024.
Триумфаторами этого года стали три сериала: «Наследники», «Медведь» и «Ссора».
Сериал «Наследники» – американский комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. В нем показаны события, связанные с вымышленной семьей Роев, которые являются владельцами глобальной медиа-империи. Внутри семьи происходит борьба за контроль над бизнесом.
Сериал «Грызня» снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. Их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего начался спор.
«Медведь» – американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.
Интересно, что на церемонии состоялось воссоединение звезд сериала «Анатомия Грей» и выход на сцену 90-летней актрисы Джоан Коллинз из легендарного сериала «Династия».
Полный список победителей Emmy Awards-2024:
Лучший драматический сериал: «Наследники»
Лучший комедийный сериал: «Медведь»
Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Киран Калкин, «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале: Сара Сноук, «Наследники»
Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая женская роль в комедийном сериале: Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботта»
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Мэтью Макфейден, «Наследники»
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале: Ибон Мосс-Бахрах, «Медведь»
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебири, «Медведь»
Лучший мини-сериал или сериал-антология: «Ссора»
Лучший актер в мини-сериале или сериале-антологии, или телефильме: Стивен Йон, «Ссора»
Лучшая актриса в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме: Али Вонг, «Ссора»
Лучший актер второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Пол Уолтер Хаузер, «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии, или телефильме: Ники Нэш-Беттс, «Дамер - чудовище: история Джеффри Дамера»
Лучший приглашенный актер драматического сериала: Ник Офферман, «Последние из нас»
Лучшая приглашенная актриса драматического сериала: Анна Торв, «Последние из нас»
Лучшая приглашенная актриса комедийного сериала: Джудит Лайт,«Покерфейс»
Лучший приглашенный актер комедийного сериала: Сэм Ричардсон, «Тед Лассо»
Лучший телефильм: «Странный: история Эла Янковича»
Лучшая конкурсная программа: Rupaul's Drag Race
Лучший ведущий реалити-шоу или программы-соревнования: RuPaul, Rupaul's Drag Race
Лучший ведущий игрового шоу: Кеке Палмер, «Пароль»
Лучшее ток-шоу: ежедневное шоу с Тревором Ноа
Лучшие сценические музыкальные сериалы: На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером
Лучший эстрадный спецвыпуск (в записи): Джон Мулейни: Baby J