ПРЕМИЯ «ЭММИ-2024» ⟩ Кто стал победителем?

Интересно, что премия должна была состояться еще осенью 2023 года, однако из-за забастовки гильдий сценаристов и актеров событие пришлось перенести на январь 2024.

Триумфаторами этого года стали три сериала: «Наследники», «Медведь» и «Ссора».

Сериал «Наследники» – американский комедийно-драматический телесериал, созданный Джесси Армстронгом. В нем показаны события, связанные с вымышленной семьей Роев, которые являются владельцами глобальной медиа-империи. Внутри семьи происходит борьба за контроль над бизнесом.

Сериал «Грызня» снят корейским режиссером Ли Сон Цзинем. В главных ролях Стивен Джон и Али Вон. Их персонажи чуть не столкнулись автомобилями, из-за чего начался спор.

«Медведь» – американский комедийно-драматический сериал, созданный Кристофером Сторером. В главных ролях Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой, чтобы управлять семейным магазином сэндвичей с говядиной.

Интересно, что на церемонии состоялось воссоединение звезд сериала «Анатомия Грей» и выход на сцену 90-летней актрисы Джоан Коллинз из легендарного сериала «Династия».

Полный список победителей Emmy Awards-2024:

Лучший драматический сериал: «Наследники»

Лучший комедийный сериал: «Медведь»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Киран Калкин, «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Сара Сноук, «Наследники»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Квинта Брансон, «Начальная школа Эбботта»