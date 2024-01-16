Борющаяся с раком груди звезда «Зачарованных» рассказала, как ее нужно похоронить: я не хочу их там видеть

По словам Шеннон, она хочет, чтобы ее кремировали, а ее прах «смешали с останками ее собаки и отца». Актриса сказала, что знает много людей, которые придут попрощаться с ней, но среди них будут те, кого бы она не хотела видеть.

«Я не хочу, чтобы они были там, потому что причины их появления не обязательно самые лучшие», – подчеркнула Доэрти.

Позже она заявила, что знала нескольких конкретных людей, которым «на самом деле не настолько нравится, чтобы прийти на ее похороны». Актриса уточнила, что люди, о которых идет речь, скорее всего, появятся на ее поминках, и что она хотела принять во внимание вероятность того, что они это сделают:

«Они будут присутствовать на службе, потому что это политически корректный поступок, и они не хотят выглядеть плохо, поэтому я как бы хочу снять с них давление и хочу, чтобы мои похороны были похожи на праздник любви».

Ей хочется, чтобы ее поминки были беззаботным мероприятием, где ее друзья могли бы общаться друг с другом. «Я не хочу, чтобы люди плакали или говорили в частном порядке: "Слава богу, эта с*чка уже мертва"», – горько пошутила она.

Доэрти также дала Кортаццо разрешение превратить часть ее праха в украшения.

Когда ее спросили, где она хотела бы выбросить большую часть своего праха, Шеннон отметила, что «еще не придумала этого».

Рак молочной железы у актрисы диагностировали в 2015 году. Через пару лет она вошла в ремиссию и верила, что болезнь отступила. Однако онкология вернулась в 2019, и год спустя Доэрти призналась, что рак уже на четвертой стадии, а метастазы поразили ее кости. В июне 2023 года стало известно, что метастазы добрались и до головного мозга.