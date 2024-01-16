Известная эстонская телеведущая, вспоминая школу: «Я до сих пор жалею об этом, дети могут быть жестокими друг с другом»

На шоу Кейли призналась, что ей никогда не нравилось быть на виду у публики. «Я бы солгала, если бы сказала, что я скромный человек. Мне определенно нравится некоторое внимания. Даже в школе я хотела вести мероприятия и выступать, но когда дело доходило до публичного внимания, я его очень боялась», - сказала Кейли. Она также призналась, что даже когда изучала журналистику и коммуникации в университете, поняла, что ей больше нравится быть за камерой. «Я точно не хотел быть на экране», - признается ведущая.