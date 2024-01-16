ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ «Дешевле купить квартиру или дачу!» Таллиннец шокирован стоимостью проживания в отеле Нарва-Йыэсуу

«Цены выросли, но я не знал, что настолько», - говорит столичный театрал, который заметил, что четыре летние ночи в Нарва-Йыэсуу обойдутся ему почти в двухгодичную зарплату. «Новый театр действительно хорош, и я всегда стараюсь посмотреть новые спектакли, но в этот раз поездка обходится слишком дорого». Об этом пишет Elu24.