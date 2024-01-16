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ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ «Дешевле купить квартиру или дачу!» Таллиннец шокирован стоимостью проживания в отеле Нарва-Йыэсуу

Limon.ee
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Noorus Spa hotell
Noorus Spa hotell Фото: Tairo Lutter

«Цены выросли, но я не знал, что настолько», - говорит столичный театрал, который заметил, что четыре летние ночи в Нарва-Йыэсуу обойдутся ему почти в двухгодичную зарплату. «Новый театр действительно хорош, и я всегда стараюсь посмотреть новые спектакли, но в этот раз поездка обходится слишком дорого». Об этом пишет Elu24.

«Дешевле купить квартиру или дачу», - сказал обеспокоенный театрал из Таллинна, который хотел летом провести четыре ночи в Нарва-Йыэсуу.

Мужчина был особенно удивлен, когда заметил на популярном сайте бронирования booking.com, что ночь в Nooruse SPA Hotel на указанный им срок стоит почти 40 тысяч евро.

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