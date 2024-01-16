«Цены выросли, но я не знал, что настолько», - говорит столичный театрал, который заметил, что четыре летние ночи в Нарва-Йыэсуу обойдутся ему почти в двухгодичную зарплату. «Новый театр действительно хорош, и я всегда стараюсь посмотреть новые спектакли, но в этот раз поездка обходится слишком дорого». Об этом пишет Elu24.
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ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ ⟩ «Дешевле купить квартиру или дачу!» Таллиннец шокирован стоимостью проживания в отеле Нарва-Йыэсуу
«Дешевле купить квартиру или дачу», - сказал обеспокоенный театрал из Таллинна, который хотел летом провести четыре ночи в Нарва-Йыэсуу.