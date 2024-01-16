ГОРОД-ЧЕМПИОН ⟩ Tripadvisor назвал самый популярный маршрут 2023 года

Подведены итоги народного голосования Tripadvisor Travellers’ Choice – с учетом опыта и мнений миллионов путешественников, пишет Mixnews.
Ежегодно крупнейшая в мире онлайн-платформа для путешественников www.tripadvisor.com награждает любимые места путешественников, отели, рестораны и развлечения по всему миру на основе отзывов путешественников и рейтингов, собранных за 12 месяцев.
Последний опрос показывает, что путешественники со всего мира признают Объединенные Арабские Эмираты международным направлением N 1 третий год подряд – до сих пор ни одно другое направление не занимало первое место в течение трех лет подряд.
Премия Tripadvisor Travellers’ Choice отражает опыт и мнения миллионов путешественников. В рейтинг вошли отели, рестораны и развлекательные заведения. Лишь менее одного процента из более чем восьми миллионов объектов Tripadvisor имеют рейтинг «Лучший из лучших» – высший уровень качества путешествий.
«Путешественники со всего мира выбирают Дубай, потому что он безопасен, доступен и балует разнообразными предложениями для широкого круга путешественников: от семей и искателей приключений до деловых путешественников и любителей культуры. Каждый может найти в Дубае то, что ему по душе», – считает Иссам Казим, генеральный директор Дубайской корпорации туризма и торгового маркетинга (Visit Dubai).
Престижная награда Tripadvisor является важным дополнением к линейке наград Дубая.
Согласно отчету Remitly, Дубай признан самым популярным местом в мире для переезда в 2023 году.
Консалтинговая компания по недвижимости Savills включила его в рейтинг Executive Nomad Index 2023 года как один из 20 лучших городов для удаленной работы.
Дубай также занимает второе место в рейтинге городов Euromonitor International за 2023 год.
Дубай входит в десятку лучших городов престижного рейтинга Global Power City Index 2023 года, составленного японским Институтом городских стратегий Фонда Мемориала Мори.
Согласно Numbeo, крупнейшей в мире базе данных городов и стран, в 2023 году Объединенные Арабские Эмираты были признаны второй самой безопасной страной в мире.
Неоднократное признание Дубая как ведущего туристического направления является свидетельством разнообразия и качества предложений города. Здесь расположены как роскошные, так и недорогие отели и рестораны, а также множество культурных достопримечательностей, отражающих богатое наследие эмирата. Все это делает Дубай идеальным туристическим направлением. Кроме того, благодаря разнообразию предложений туризм стал важным фактором экономического развития города и региона.
Упрощенные процедуры въезда, обширное воздушное сообщение, тесное сотрудничество между частным и государственным секторами, международно признанное гастрономическое предложение и уникальное качество жизни продолжают привлекать туристов со всего мира.
По данным Департамента экономики и туризма Дубая, с января по ноябрь 2023 года Дубай посетили 15,37 миллиона иностранных туристов, что на 20 процентов больше, чем за тот же период 2022 года. Эта тенденция соответствует экономической стратегии Дубая, направленной на укрепление своих позиций в качестве одного из трех лучших городов мира для бизнеса и отдыха, туризма, жизни и работы.