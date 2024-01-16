ГОРОД-ЧЕМПИОН ⟩ Tripadvisor назвал самый популярный маршрут 2023 года

Ежегодно крупнейшая в мире онлайн-платформа для путешественников www.tripadvisor.com награждает любимые места путешественников, отели, рестораны и развлечения по всему миру на основе отзывов путешественников и рейтингов, собранных за 12 месяцев.

Последний опрос показывает, что путешественники со всего мира признают Объединенные Арабские Эмираты международным направлением N 1 третий год подряд – до сих пор ни одно другое направление не занимало первое место в течение трех лет подряд.

Премия Tripadvisor Travellers’ Choice отражает опыт и мнения миллионов путешественников. В рейтинг вошли отели, рестораны и развлекательные заведения. Лишь менее одного процента из более чем восьми миллионов объектов Tripadvisor имеют рейтинг «Лучший из лучших» – высший уровень качества путешествий.

«Путешественники со всего мира выбирают Дубай, потому что он безопасен, доступен и балует разнообразными предложениями для широкого круга путешественников: от семей и искателей приключений до деловых путешественников и любителей культуры. Каждый может найти в Дубае то, что ему по душе», – считает Иссам Казим, генеральный директор Дубайской корпорации туризма и торгового маркетинга (Visit Dubai).

Престижная награда Tripadvisor является важным дополнением к линейке наград Дубая.

Согласно отчету Remitly, Дубай признан самым популярным местом в мире для переезда в 2023 году.