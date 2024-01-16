НЕ ПРОПУСТИТЕ! ⟩ Стали известны имена артистов, которые выступят в этом году на Эстонской музыкальной премии

Villemdrillem очень рад, что сможет вновь вернуться на сцену музыкальной премии: «Сейчас мы работаем над шоу, и, смею сказать, что есть повод с нетерпением ждать 1 февраля. EMA - это важное событие в нашей индустрии, и оно имеет большое значение почти для каждого артиста, а особенно для молодых исполнителей. Невозможно отрицать, что ждешь признания после того, как выложился на полную катушку. Всех тех, кто считают, что заслуживают признания, всегда больше, чем номинантов, так что это (EMA) приносит много шума и смешанных чувств».

Если Анетт Кульбин и Фредерик Кютс уже выступали на сцене музыкальной премии, то в составе группы Anett x Fredi они выступят впервые. В течение года они работали над созданием альбома Read Between The Lines. «Это было захватывающее, эмоциональное и такое красивое путешествие. Совместный альбом очень много значит для нас обоих, и то же самое можно сказать о выступлении на гала-концерте - это такая большая радость и честь», - говорит Анетт.

Анетт Кульбин и Фредерик Кютс представляют совместный альбом. Фото: Johanna Adojaan

«Я очень благодарен и горд за нашу команду и номинацию. Я с нетерпением жду нашего выступления - смею надеяться, мы выложимся по полной и представим на сцене музыкальной премии нечто особенное и прекрасное», - добавляет Фреди.

У Мари Калкун был выдающийся год, и ее упорная работа начинает приносить плоды: «Пластинка Stoonia lood получила невероятное признание как в местных, так и в международных СМИ. Я отыграла самые большие концерты в своей жизни - в Великобритании и Португалии. Я на собственном опыте убедился, что музыка, созданная в Эстонии и опирающаяся на наши корни, способна находить отклик на другом конце света. Увидимся на Эстонской музыкальной премии!»

Мари Калкун. Фото: Dmitri Kotjuh

На гала-концерте также выступят Алика Милова, Bedwetters, NOËP и Марью Ляник.

Победители Эстонской музыкальной премии 2024 будут объявлены 1 февраля на торжественном гала-концерте в Unibet Arena. Премия EMA вручается самым выдающимся эстонским музыкальным продюсерам, исполнителям и авторам.

Будет вручено 20 премий, победителей которых определит жюри, состоящее из 160 музыкальных экспертов.

Люди могут отдать свой голос за любимого музыканта, номинировав его на премию «Артист года». Народное голосование начнется 18 января ЗДЕСЬ.

Церемония награждения будет транслироваться в прямом эфире на Kanal 2 с 19:30. Если же вы хотите насладиться премией вживую, билеты на гала-концерт EMA 2024 можно найти ЗДЕСЬ.