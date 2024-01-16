ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жаркие танцы и лавина снега: «Танцевальный рай» вновь удивил жителей столицы

Первый «Танцевальный рай» в новом году оставил незабываемые впечатления у всех гостей, которые смогли продлить волшебство новогодних праздников и еще раз пережить яркие эмоции торжественного события. Вечеринка прошла в столичном клубе Vatican.

Вечеринка развернулась на двух этажах, где организовали две сцены и обустроили два танцпола, предоставив гостям уникальную возможность выбирать между различными зонами веселья.

На одной из сцен виртуозно сводил треки DARNO – музыкальный продюсер и диджей из всемирно известного дуэта Beard2Beard, радуя гостей хаус-музыкой.

На второй сцене выступали незаменимые резиденты популярной вечеринки – DJ BELL и DJ PETERSON, заряжая всех любимыми русскими треками.

Настоящий фейерверк эмоций подарило гостям захватывающее новогоднее шоу, в самом центре которого сверкала Юлия Куусметс, восхитившая гостей живым исполнением ярких новогодних хитов, а также танцевальное шоу обворожительных фей.

На протяжении всей ночи гостей радовали горячие Ангелы go-go, добавляя феерии вечеру. Спецэффекты, изысканные декорации и лавина январского снега в этот вечер создавали невероятную атмосферу, погружая всех присутствующих в мир волшебства и праздничного восторга.

Следующий «Танцевальный рай» пройдет в Таллинне 8 марта. В Hilton Park Olympic Casino состоится празднование 15-летия любимой вечеринки, а также Международного женского дня.