ЕМУ ВСЕГО 11 ЛЕТ ⟩ В Вильяндимаа полиция задержала юного автомобилиста

Полиция выявила в пробке шестерых нетрезвых водителей, причем состояние опьянения было настолько высоким, что в дальнейшем эти водители понесут уголовную ответственность. В ходе рейда полицейские также обнаружили автомобиль, которым управлял 11-летний ребенок, а рядом с ним находился его отец.

По словам начальника патрульного отдела Вильяндиского отделения полиции Сильвера Симусте, такие случаи не очень распространены в полицейской практике, поскольку, когда ребенку разрешают водить машину, это делается, например, на частной территории или в сельской местности, но не на дорогах общего пользования. Иногда родители либо забывают, либо не знают, что они не могут допускать своего ребенка до подросткового возраста или младшего возраста к управлению общественного транспорта.

Глава патрульной службы подчеркнул, что даже лесные тропы или другие обособленные дороги являются служебными дорогами, ездить по которым может только лицо, имеющее водительские права или разрешение автошколы в присутствии официального инструктора. "Родители могут сопровождать своих детей на дорогах и в обычном движении, но для этого опять же необходимо выполнить определенные условия: ребенку должно быть не менее 16 лет и он должен до определенного момента закончить автошколу", – подчеркнул Симусте.

По его словам, к интересу ребенка в желании изучать управление автомобиля нежно относиться серьезно, и сделать это можно в полном соответствии с законом. "Конечно, можно договориться с некоторыми автошколами и использовать их закрытые площадки", – сказал Симусте.