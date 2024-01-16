СМОТРИТЕ ⟩ Райан Гослинг случайно стал героем нового мема

43-летний канадский актер и музыкант Райан Гослинг случайно стал героем новых мемов после реакции на победу на церемонии Critics' Choice Awards 2024 в номинации «Лучшая песня», пишет People.
Когда ведущие Белла Рэмси и Энтони Рамос объявили, что композиция I’m Just Ken из фильма о Барби стала лучшей песней, Гослинг поднял брови и выглядел ошеломленным этой новостью. Затем он встал и, казалось, в шутку покачал головой, аплодируя музыкантам Марку Ронсону и Эндрю Вятту, когда они вышли на сцену, чтобы принять награду.
«Райан Гослинг, это такая же твоя награда, как и наша. Своим бесподобным исполнением вы заставили публику влюбиться в эту песню, так что спасибо», – заявил со сцены Ронсон.
Затем он обратился к режиссеру картины Грете Гервиг:
«Тот факт, что вы выделили 11 минут для этого прог-рока, пауэр-баллады, мечтательного балета и шред-фестиваля, чтобы мальчики тоже могли поплакать и немного подержаться за руки, мы действительно навсегда в вашем долгу за это».
Тем временем в Сети уже подхватили выражение лица Гослинга и разразилась мемами:
«Когда кто-то говорит, что сегодня понедельник, а твой мозг все еще в режиме субботы», – шутит канадская радиостанция MOVE 99.7 (CKPT-FM).
Ryan Gosling's reaction to winning The Critics Choice Award for "I'm Just Ken" is our new favourite meme 😂— MOVE 99.7 (@Move997) January 15, 2024
✍️: @TheAshleyGreco
📸: The CW pic.twitter.com/UXCPA8Lbev
Ryan Gosling really went #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/VMzdqm9u4g— Kristina❄️☃️ (@kristinakovv) January 15, 2024