«НЕМНОГО СОЖАЛЕЮ!» ⟩ Житель Эстонии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть забил своего знакомого

В мае 2023 года в поселке Моосте (Пыльвамаа) произошла жуткая резня: выпивший алкоголь мужчина до смерти забил своего давнего знакомого, мирно сидевшего в кресле. В преступлении был обвинен Пеэтер Шмутов, которого признали виновным и приговорили к 11 годам тюремного заключения. В зале суда присутствовала и сводная сестра убитого. «Он работал трактористом, был порядочным, ходил на работу, но с какого-то момента его жизнь пошла под откос», - рассказала она Elu24, вспоминая своего сводного брата.