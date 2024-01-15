Житель Таллинна Саамуэль на выходных заказал различные продукты питания в Bolt Market Kadaka. Если раньше у него были только хорошие впечатления от приложения Bolt, то на этот раз ему пришлось разочароваться, потому что, по его словам, бумажный пакет с заказанной едой, а также огурцы и помидоры в пакете сильно пахли дымом. «Я сам работал в продуктовом магазине и знаю, что еда не должна пахнуть чем-то другим», - говорит он Elu24. Представитель Bolt утверждает, что курение в магазинах Bolt Market запрещено.
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Житель Таллинна, заказавший продукты через Bolt: от бумажного пакета ужасно пахло дымом
«В субботу в обед я заказал с курьером из Bolt Market Kadaka различные продукты питания - огурцы, помидоры, болгарский перец и так далее», - написал в редакцию Elu24 Саамуэль из Таллинна. «Когда он приехал, стоял ужасный запах дыма. Бумажный пакет пропах им очень сильно. Так как лично я не переношу запах дыма, это меня озаботило», - сказал он, добавив, что курьеров следует выбирать более тщательно. «Курьеры не должны пахнуть дымом. Я надеюсь, что у других опыт лучше, чем у меня».