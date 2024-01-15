ФОТО ⟩ Таллиннский строитель замков из снега и песка вновь удивил жителей столицы

В июле прошлого года мы писали о программисте из Таллинна Алексее Ващенко, который каждый поход на пляж превращал в арт-терапию. Летом Алексей строил на пляже Пирита замки из песка, которые поражали своей красотой жителей и гостей Таллинна. Сейчас опять любой может увидеть на том же пляже замки, но уже из снега.