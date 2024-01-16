Елизавета II была в ярости, узнав имя дочери Меган Маркл и принца Гарри, и вот почему

Daily Mail передает, что в действительности все обстояло следующим образом: Елизавета II не давала разрешения использовать имя Лилибет и была в настоящей ярости, узнав, что ее внук и его супруга публично хвастаются ее позволением. Инсайдер, близкий к британской королевской семье, уверяет, что Елизавету никто и никогда не спрашивал, можно ли дать маленькой Лилибет имя, связанное с ее детским прозвищем.

«Покойная королева была такой злой, какой я ее еще никогда не видел», – сообщил королевский помощник. И хотя Меган и Гарри доказывали обратное, источник полагает, что если они и информировали Елизавету о своем намерении, то лишь поставив ее перед фактом, а не спросив разрешения.

Лилибет Сассекская. Фото: Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex HANDOUT/EPA

Впрочем, сомневаемся, что гнев ее длился слишком долго. Уверены, увидев правнучку, Елизавета простила опальной парочке их маленькое лукавство. Да и отношения с семьей у них в то время были куда лучше, чем сейчас.