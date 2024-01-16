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Елизавета II была в ярости, узнав имя дочери Меган Маркл и принца Гарри, и вот почему

Limon.ee
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Елизавета II.
Елизавета II. Фото: Foto via www.imago-images.de/imago images/Frank Sorge

Когда принц Гарри и Меган Маркл озвучили имя своей дочери, фанаты со всего мира пришли в полный восторг. Ведь девочка была названа в честь своих прабабушки и бабушки – Лилибет Диана (первое – домашнее прозвище Елизаветы II, второе – имя матери принца Гарри). Тогда герцоги Сассекские заверили, что королева лично благословила их назвать дочь собственным милым прозвищем, однако и в этой душещипательной истории, как выяснилось, не все так трогательно.

Daily Mail передает, что в действительности все обстояло следующим образом: Елизавета II не давала разрешения использовать имя Лилибет и была в настоящей ярости, узнав, что ее внук и его супруга публично хвастаются ее позволением. Инсайдер, близкий к британской королевской семье, уверяет, что Елизавету никто и никогда не спрашивал, можно ли дать маленькой Лилибет имя, связанное с ее детским прозвищем.

«Покойная королева была такой злой, какой я ее еще никогда не видел», – сообщил королевский помощник. И хотя Меган и Гарри доказывали обратное, источник полагает, что если они и информировали Елизавету о своем намерении, то лишь поставив ее перед фактом, а не спросив разрешения.

Лилибет Сассекская.
Лилибет Сассекская. Фото: Misan Harriman/Duke and Duchess of Sussex HANDOUT/EPA

Впрочем, сомневаемся, что гнев ее длился слишком долго. Уверены, увидев правнучку, Елизавета простила опальной парочке их маленькое лукавство. Да и отношения с семьей у них в то время были куда лучше, чем сейчас.

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