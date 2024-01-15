Четырехлетняя девочка установила рекорд во время восхождения на Эверест

Об этом говорится на странице в Instagram ее брата Саши.

Ребенок в возрасте 4 лет и 5 месяцев поднялся на высоту 5300 м над уровнем моря без посторонней помощи. Вместе с ней был отец и 7-летний брат.

«Общая длина марша по завершению превысит 270 километров, а общий набор высоты превысит 20 тысяч метров. Условия и погода зимние, температура значительно ниже нуля. В базовом лагере 1 января стоял сильный мороз от -20 до -25°С. Зара поднялась на несколько пятитысячников. Во время подъема проблем не возникло, акклиматизация прошла выше среднего. Зара, благодаря своей очень хорошей физической форме, даже опередила сотни других треккеров, которые также в подавляющем большинстве начали восхождение с аэропорта в Лукле», - говорится в сообщении.

Также брат маленькой рекордсменки поделился, как четырехлетняя девочка может выдержать такую нагрузку физически и морально. По словам Саши, с раннего возраста родители Зары делали упор на развитие ее умственных и физических способностей по образцу, что наблюдается у племен, ведущих первобытный образ жизни. Девочка, гражданка Чехии и Канады, растет в сложных условиях сельской Малайзии. В частности, в 2023 году она прошла по джунглям более 2200 км.

«Она ежедневно ходит в детский сад и преодолевает 5-10 километров с общим набором высоты на 300-600 метров. Она никогда не купается в теплой воде, наоборот, добавляет лед, наверное, поэтому у нее не было проблем с холодом. Благодаря тщательной акклиматизации насыщение ее крови кислородом не опускалось ниже 90%», – поделился он.