В ЧЕМ ПРИЧИНА? ⟩ Марго Робби заявила о паузе в актерской карьере

«Я думаю, что сейчас всем уже надоело видеть меня. Видимо мне стоит на некоторое время исчезнуть с экранов. Честно говоря, если бы я снялась в еще одном фильме, люди бы сказали: "Опять она? Мы просто провели с ней все лето. Хватит"», – сказала Робби.

Такие мысли возникли у нее после многих месяцев продвижения фильма «Барби» и его показа в кинотеатрах. Марго говорит, что эта кинолента сделала ее очень узнаваемой среди зрителей и она не хочет вызывать негативные эмоции.

Но Робби не собирается исчезать из кино навсегда. Она хочет попробовать себя в качестве режиссера и поработать в продюсерской компании, которую она десять лет назад основала вместе со своим мужем.

«Последние семь лет я чувствую, что хочу стать режиссером. Но я всегда считала это привилегией, а не правом. Я постепенно работала над ощущением, что заслуживаю этого права быть режиссером и чувствую, что наконец сейчас приближаюсь к этому ощущению», – отметила Марго.

Напомним, актриса Марго Робби является номинанткой многих престижных кинопремий. В частности, она была номинирована дважды на «Оскар» за лучшую женскую роль и роль второго плана, четыре раза на «Золотой глобус» и другие премии. В 2017 году она попала в список 100 самых влиятельных людей по мнению журнала Time, а в 2023 году заняла первое место в рейтинге самых горячих женщин по мнению глянцевого мужского журнала MAXIM.