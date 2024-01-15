Почти 40 процентов рабочих мест могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Почти 40 процентов рабочих мест по всему миру могут пострадать от повсеместного внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Это приведет к росту экономического неравенства, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает CNN Business 15 января, Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о растущей угрозе, которую искусственный интеллект представляет для рынка труда. По оценкам фонда, внедрение ИИ может затронуть около 40 процентов рабочих мест по всему миру.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала правительства государств обеспечивать гражданам социальную стабильность и разрабатывать программы переподготовки кадров, чтобы быть готовыми к повсеместному внедрению ИИ.
«В большинстве сценариев ИИ, вероятно, ухудшит общее неравенство. Это тревожный тренд, на который государственные деятели должны заранее реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее наращивание социального напряжения за счет технологий».
Кристалина Георгиева в статье для журнала Finance & Development.
Глава МВФ отметила, что искусственный интеллект внедряют во все большем количестве профессий и видов бизнеса. Это может как помочь людям, так и навредить им. Вслед за рядом других экспертов Георгиева указала, что внедрение ИИ будет сильнее ощущаться в развитых экономиках, а не в развивающихся странах, и в первую очередь от него рискуют пострадать «белые воротнички», а не представители рабочих специальностей. В развитых странах ИИ может повлиять на 60 процентов рабочих мест, и в половине случаев это повысит продуктивность.
«В другой половине случаев приложения с ИИ смогут выполнять ключевые задачи, которые сейчас решают люди, что может снизить спрос на рынке труда, приведя к снижению зарплат и сокращению найма. В самых крайних случаях некоторые из этих профессий могут исчезнуть».
Кристалина Георгиева.
В развивающихся странах, таких как Индия или Бразилия, «ИИ-революция» может затронуть около 40 процентов рабочих мест, а в самых бедных (например, в африканских Бурунди и Сьерра-Леоне) – 26 процентов. Во многих этих государствах нет инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы для того, чтобы воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта, и это создает риск, что новые технологии лишь ухудшат ситуацию с экономическим неравенством. К тому же распространение ИИ способно повысить вероятность общественных волнений.
В то же время глава МВФ признала, что внедрение искусственного интеллекта при его правильном применении способно увеличить доходы и ускорить экономический рост.
«ИИ изменит мировую экономику. Давайте убедимся, что это пойдет на пользу человечеству».
Кристалина Георгиева.
Ранее британские специалисты по кибербезопасности предупредили, что искусственный интеллект может представлять опасность для честных выборов.