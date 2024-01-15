Почти 40 процентов рабочих мест могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта

Глава МВФ отметила, что искусственный интеллект внедряют во все большем количестве профессий и видов бизнеса. Это может как помочь людям, так и навредить им. Вслед за рядом других экспертов Георгиева указала, что внедрение ИИ будет сильнее ощущаться в развитых экономиках, а не в развивающихся странах, и в первую очередь от него рискуют пострадать «белые воротнички», а не представители рабочих специальностей. В развитых странах ИИ может повлиять на 60 процентов рабочих мест, и в половине случаев это повысит продуктивность.