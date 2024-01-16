ФОТО ⟩ Украинская певица ответила на обвинения в усыновлении детей ради пиара

Знаменитость спросили, как она относится к критике, будто она усыновила детей только ради пиара.

«Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха десять лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и уезжаю куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований», – считает звезда сцены.

Артистка также призналась, долго ли адаптировалась к материнству.

«В начале было трудно, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была ровной в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке», – рассказывает поклонникам мама двоих детей.

Об усыновлении детей певица впервые сообщила во время съемок новогоднего «Квартала 95». Оказалось, что пополнение в семье звезды сцены произошло еще в начале полномасштабного вторжения. Девочкам тогда было по два и десять лет. Сейчас Могилевская планирует продолжать сохранять приватность дочерей. Известно, что их зовут Мишель и София. А избранника артистки, которого она также скрывает от публики, – Валентин.