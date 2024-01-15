Таллиннское кафе Gustav посадило своих клиентов на диету: «Сейчас каждый выживает, как может»

Анна (имя изменено, известно редакции) рассказала, что часто заходит в кафе Gustav с подружками, чтобы обсудить последние новости за чашечкой кофе и кусочком торта. Вот только с нового года, по ее словам, размеры десерта стали намного меньше, чем были раньше.

«В тот раз мы были в кафе в торговом центре Kristiine. Сразу скажу, что весов и линейки у меня с собой не было, это заметно визуально. Понятно, что в чизкейке минимальная прослойка теста, поэтому он весит больше, чем какой-то пирожок. Но точно кусок был на треть, а то и в два раза меньше. Сложилось даже такое впечатление, что диаметр целого такого торта меньше, чем они готовили раньше», - говорит Анна.