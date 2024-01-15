Таллиннским сладкоежкам очень повезло, ведь в нашем городе полным-полно кафе, специализирующихся на десертах. Но недавно жительницу столицы повергли в шок размеры любимых ею тортиков в кафе Gustav.
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Таллиннское кафе Gustav посадило своих клиентов на диету: «Сейчас каждый выживает, как может»
Анна (имя изменено, известно редакции) рассказала, что часто заходит в кафе Gustav с подружками, чтобы обсудить последние новости за чашечкой кофе и кусочком торта. Вот только с нового года, по ее словам, размеры десерта стали намного меньше, чем были раньше.