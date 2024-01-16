НЕОЖИДАННО ⟩ У попы Ким Кардашьян есть личный ассистент

Пышные формы звезды реалити-шоу Ким Кардашьян давно стали ее визитной карточкой. Одни восхищаются ягодицами актрисы, другие критикуют ее фигуру. Как бы там ни было, а к своей «пятой точке» бизнесвумен относится настолько трепетно, что наняла специального помощника.