НЕОЖИДАННО ⟩ У попы Ким Кардашьян есть личный ассистент

Пышные формы звезды реалити-шоу Ким Кардашьян давно стали ее визитной карточкой. Одни восхищаются ягодицами актрисы, другие критикуют ее фигуру. Как бы там ни было, а к своей «пятой точке» бизнесвумен относится настолько трепетно, что наняла специального помощника.
По данным телеграм-канала «Самые Сливки», собственный ассистент попы Ким Кардашьян получает зарплату в 14 тысяч долларов в месяц. Он обязан готовить ягодицы знаменитости к фотосессиям, заниматься ретушью и всячески ухаживать за мягким местом предпринимательницы.
Отметим, что интернет-пользователи всегда активно обсуждают любые метаморфозы со внешностью Ким Кардашьян. Так, ранее она перекрасилась в блондинку. Большинство обитателей сети пришли к выводу, что такой цвет волос жгучей от природы брюнетке не к лицу.