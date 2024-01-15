LIMON LIVE ⟩ «Удивило, как встретили соседи!» Александр Селевко привез в Эстонию серебряную медаль

Александр Селевко в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Это всегда была моя мечта. Я до сих пор еще не пришел в себя, не осознал до конца, что произошло. Не было еще времени обдумать все происходящее. Я очень рад, что мне это удалось!», - говорит Александр, скромно опустив глаза. Фигурист признается, что все эти дни мечтает выспаться, ведь из-за всего происходящего на это просто нет времени.

«Я надеюсь, что у меня будет сейчас время прийти в себя и отдохнуть. У нас было достаточно позднее выступление, из-за всех эмоций я уснул только в три-четыре часа ночи и рано проснулся, потому что боялся проспать интервью», – рассказывает фигурист о вечере, когда он стал серебряным призером Европы.

Александр Селевко в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Сейчас в СМИ распространяется информация, что семья Селевко, известная своими сыновьями-фигуристами Александром и Михаилом (брат Александра тоже известный фигурист), переехала из Украины в Эстонию. Александр в студии Limon LIVE уточняет, что биография семьи немного запутаннее.