LIMON LIVE ⟩ «Удивило, как встретили соседи!» Александр Селевко привез в Эстонию серебряную медаль

В пятницу, 12 января, вся страна с замиранием сердца наблюдала, как Александр Селевко принес Эстонии первую медаль в истории ЧЕ по фигурному катанию. В студию Limon LiVE серебряный призер Европы приехал почти прямиком из аэропорта, лишь только успел закинуть домой сумки, а там ждал сюрприз от соседей по многоквартирному дому. Смотрите ВИДЕО!
«Все плакали, а тренер впервые улыбнулась!» – так рассказывает Александр Селевко о моменте, когда он стал серебряным призером. В аэропорт в понедельник утром, 15 января, встречать фигуриста приехали не только друзья и журналисты, но и его маленькие ученики.
«Я не знаю, кто их собрал всех вместе, – с улыбкой рассказывает Александр. – Они сразу закричали – поздравляем! Подарили подарочки, стояли с флагами, причем эти флаги сами нарисовали. В этот момент я чуть не уронил слезу».
Еще одним трогательным приветствием для Александра стал момент, когда он вошел в подъезд своего дома в Мустамяэ. «По коридорам были развешены плакаты и флаги с поздравлениями, – рассказывает Александр. – Мне сказали, что все это мои соседи по подъезду повесили уже на второй день соревнований».
Александр Селевко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по фигурному катанию - 2024, а также две малых бронзы за свои программы. В Литву поддерживать фигуриста отправились не только родные, но и его девушка. К слову, именно ее Александр считает своим талисманом. Пришла она и в студию Limon LIVE, но пожелала скромно остаться за кадром.
Фигурист Александр Селевко по нашей просьбе демонстрирует на камеру серебряную медаль – историческую для Эстонии. Ранее никому из эстонских фигуристов не удавалось получить медаль на титульных соревнованиях среди взрослых. Серебряный призер Европы до сих пор не верит, что его мечта осуществилась. Говорит, что откатал всю произвольную программу как во сне, в тот момент даже не думал, что речь идет о борьбе за медали.
«Это всегда была моя мечта. Я до сих пор еще не пришел в себя, не осознал до конца, что произошло. Не было еще времени обдумать все происходящее. Я очень рад, что мне это удалось!», - говорит Александр, скромно опустив глаза. Фигурист признается, что все эти дни мечтает выспаться, ведь из-за всего происходящего на это просто нет времени.
«Я надеюсь, что у меня будет сейчас время прийти в себя и отдохнуть. У нас было достаточно позднее выступление, из-за всех эмоций я уснул только в три-четыре часа ночи и рано проснулся, потому что боялся проспать интервью», – рассказывает фигурист о вечере, когда он стал серебряным призером Европы.
Сейчас в СМИ распространяется информация, что семья Селевко, известная своими сыновьями-фигуристами Александром и Михаилом (брат Александра тоже известный фигурист), переехала из Украины в Эстонию. Александр в студии Limon LIVE уточняет, что биография семьи немного запутаннее.
«У меня мама родилась в Украине и в возрасте семи лет переехала в Эстонию. А папа родился в Казахстане и все детство провел в Украине. А познакомились они, когда учились в Москве», – уточняет Александр. Его мать Галина жила в Йыгева, там же родился и будущий серебряный призер Европы, а вот его брат Михаил, который младше Александра на полтора года, родился уже в Таллинне. Впрочем, и сам Александр жизни в Йыгева не помнит, ведь его перевезли в Таллинн в возрасте трех месяцев.
Когда Александр вспоминает, как родные и близкие отреагировали на его серебряную медаль, говорит: «Все плакали!»
«А тренер?» – спрашивает у фигуриста ведущая Limon LIVE Светлана Карабут.
«Она впервые улыбнулась, – отвечает фигурист, говоря об Ирине Кононовой. – И на короткой, и на произвольной программе улыбнулась. Похвалила тоже. Они в третье место верили, но второе – никто даже не думал, что можно его на чемпионате Европы получить».
Александр Селевко встал на лед в три года и сразу попал к тренеру Ирине Кононовой, с ней он занимается уже двадцатый год, вместе они даже ездили два года назад отдыхать. «Она мне как вторая мама! – говорит Александр о своем тренере – Строгая, бывает, но ведь как и в любой семье – все бывает. У нас отношения на льду уже как в семье.
Фигурное катание – это не только медали, но и суровый труд, Александр признается, что тренировки у него ежедневные, а на неделе всего лишь один выходной – воскресенье. Помимо своих тренировок уже второй год он занимается тренерской работой. Работать с детьми обожает и видит в этом одно из своих предназначений. Уже в среду фигурист улетает на тренировки в Америку.
Цели впереди грандиозные – как минимум, войти в десятку на чемпионате мира и отправиться выступать с братом на Олимпиаду.
Скорее смотрите свежий выпуск Limon LIVE, где Александр делится эмоциями от победы и честно и просто рассказывает о себе!