Мария Шарапова купила дом за 11 миллионов долларов по соседству с Кэти Перри и Меган Маркл

Мария Шарапова стала владелицей особняка в городе Монтесито округа Санта-Барбара - одном из самых престижных поселений на Западном побережье США, где проживают многие знаменитости, такие как герцоги Сассекские. Об этом сообщает журнал Robb Report.
По данным издания, бывшая первая ракетка мира купила дом у Энн Лури, вдовы магната в сфере недвижимости и бывшего совладельца бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури. Изначально Лури выставила ценник в 13 миллионов долларов, но Шараповой удалось сторговаться до 11 миллионов долларов. Примечательно, что заплатила прославленная теннисистка наличными.
Располагается новый дом Шараповой в уединенном уголке. Спроектировал его известный архитектор Локвуд де Форест - младший. Особняк с пятью спальнями, построенный примерно в 1949 году, окружен 3,3 акра (13 тысяч квадратных метров) зеленого массива, в нем есть крытая терраса с видом на бассейн и океан. На близком расстоянии от него располагается еще более крупное имение, принадлежащее певице Кэти Перри и ее мужу, актеру Орландо Блуму. Также в Монтесито проживают Ариана Гранде, Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
Напомним, что Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. В конце того же года она обручилась с британским аристократом Александром Гилксом. В 2022 году у пары родился сын Теодор. Избранник российской спортсменки - один из близких друзей принца Гарри, с которым он вместе учился в Итоне.
Forbes оценивает состояние Шараповой в 220 миллионов долларов.