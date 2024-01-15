Мария Шарапова купила дом за 11 миллионов долларов по соседству с Кэти Перри и Меган Маркл

По данным издания, бывшая первая ракетка мира купила дом у Энн Лури, вдовы магната в сфере недвижимости и бывшего совладельца бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» и команды НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури. Изначально Лури выставила ценник в 13 миллионов долларов, но Шараповой удалось сторговаться до 11 миллионов долларов. Примечательно, что заплатила прославленная теннисистка наличными.

Располагается новый дом Шараповой в уединенном уголке. Спроектировал его известный архитектор Локвуд де Форест - младший. Особняк с пятью спальнями, построенный примерно в 1949 году, окружен 3,3 акра (13 тысяч квадратных метров) зеленого массива, в нем есть крытая терраса с видом на бассейн и океан. На близком расстоянии от него располагается еще более крупное имение, принадлежащее певице Кэти Перри и ее мужу, актеру Орландо Блуму. Также в Монтесито проживают Ариана Гранде, Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

Напомним, что Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. В конце того же года она обручилась с британским аристократом Александром Гилксом. В 2022 году у пары родился сын Теодор. Избранник российской спортсменки - один из близких друзей принца Гарри, с которым он вместе учился в Итоне.

Forbes оценивает состояние Шараповой в 220 миллионов долларов.