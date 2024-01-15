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СДЕЛАНО! ⟩ Известный эстонский блогер наконец-то достиг давно поставленной цели

Стен Таливеэ
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Фото: Konstantin Sednev

Создатель контента Hensugusta, он же Хенри Карпов, объявил в социальных сетях, что наконец-то получил водительские права. «Если бы у меня были дети, они бы уже выросли и владели недвижимостью», - шутит ютубер о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы получить права.

Hensugusta покоряет шоссе! Создатель контента Хенри Карпов гордится тем, что наконец-то получил водительские права. Молодой человек шутит, что долго не давал себе обещаний и поначалу не верил, что сдаст экзамен по вождению с первой попытки.

«Я начал учиться в автошколе в 2018 году, так что если бы у меня тогда были дети, они бы уже выросли и владели недвижимостью. Не знаю, была ли эта долгая пауза вызвана моим ростом и длинными проводами или же классической чрезмерной задумчивостью. Скорее второе», - размышляет Hensugusta.

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