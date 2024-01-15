СДЕЛАНО! ⟩ Известный эстонский блогер наконец-то достиг давно поставленной цели

Hensugusta покоряет шоссе! Создатель контента Хенри Карпов гордится тем, что наконец-то получил водительские права. Молодой человек шутит, что долго не давал себе обещаний и поначалу не верил, что сдаст экзамен по вождению с первой попытки.

«Я начал учиться в автошколе в 2018 году, так что если бы у меня тогда были дети, они бы уже выросли и владели недвижимостью. Не знаю, была ли эта долгая пауза вызвана моим ростом и длинными проводами или же классической чрезмерной задумчивостью. Скорее второе», - размышляет Hensugusta.