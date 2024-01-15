СДЕЛАНО! ⟩ Известный эстонский блогер наконец-то достиг давно поставленной цели

Создатель контента Hensugusta, он же Хенри Карпов, объявил в социальных сетях, что наконец-то получил водительские права. «Если бы у меня были дети, они бы уже выросли и владели недвижимостью», - шутит ютубер о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы получить права.
Hensugusta покоряет шоссе! Создатель контента Хенри Карпов гордится тем, что наконец-то получил водительские права. Молодой человек шутит, что долго не давал себе обещаний и поначалу не верил, что сдаст экзамен по вождению с первой попытки.