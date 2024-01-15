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В Москве в последний путь проводили актера Юрия Соломина

Limon.ee
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Прощание с Юрием Соломиным.
Прощание с Юрием Соломиным. Фото: IMAGO/Ilya Pitalev

В понедельник, 15 января, в Москве, в Малом театре состоялось прощание с народным артистом СССР Юрием Мефодьевичем Соломиным. Попрощаться с любимым артистом пришло много поклонников, в том числе знаменитости.

Прощание с Юрием Соломиным.
Прощание с Юрием Соломиным. Фото: IMAGO/Kristina Kormilitsyna

В театре заметили Сергея Гармаша, Елену Антонову, Станислава Любшина и других.

У здания театра патрулируют много сотрудников полиции и охраны. Это делается в целях безопасности.

Напомним, в ноябре Соломина парализовало. Врачи поставили ему диагноз: инсульт. Далее пошли осложнения, которые медики уже не смогли остановить. 11 января артист скончался.

Прощание с Юрием Соломиным.
Прощание с Юрием Соломиным. Фото: IMAGO/Ilya Pitalev
Прощание с Юрием Соломиным.
Прощание с Юрием Соломиным. Фото: IMAGO/Ilya Pitalev
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