В Москве в последний путь проводили актера Юрия Соломина

В понедельник, 15 января, в Москве, в Малом театре состоялось прощание с народным артистом СССР Юрием Мефодьевичем Соломиным. Попрощаться с любимым артистом пришло много поклонников, в том числе знаменитости.
В театре заметили Сергея Гармаша, Елену Антонову, Станислава Любшина и других.
У здания театра патрулируют много сотрудников полиции и охраны. Это делается в целях безопасности.
Напомним, в ноябре Соломина парализовало. Врачи поставили ему диагноз: инсульт. Далее пошли осложнения, которые медики уже не смогли остановить. 11 января артист скончался.