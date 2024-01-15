видео ⟩ Немецкие пожарные снялись для эротического календаря

Надо учесть, что в Германии профессиональные пожарные части есть только в крупных городах. В населенных пунктах, где проживают не более 100 тысяч человек, тушением огня и спасением людей занимаются пожарные-добровольцы. Их гораздо больше, чем профессионалов. В Вальхзинге на добровольной пожарной службе состоят 230 человек. Эта пожарная часть была создана в 1871 году.

Идея раздеться для эротического календаря зародилась довольно спонтанно – в один из вечеров перед Рождеством. Поучаствовать добровольцами в откровенной фотосессии вызвались 13 мужчин.

Для реализации идеи нашли двух местных фотографов-любителей. С момента появления идеи до печати календаря прошло не больше двух недель. Стоимость календаря на 2024 год – 30 евро.

Вырученные средства пожарные собираются потратить на новую экипировку, оборудование и вечер с барбекю

Как заявил DW Армин Бауэр, пожарный-доброволец, спрос на календарь очень большой. «Как только календарь вышел, сразу было продано 50 экземпляров», – рассказал пожарный. А после статьи в региональном СМИ посыпались заказы. И на пожарных вышло самое многотиражное бульварное издание в Германии – газета Bild, где опубликовали статью про календарь.

Реакция населения региона была очень позитивной. Во-первых, все пожарные в отличной форме. Во-вторых, это определенная мотивация для молодежи идти в пожарную службу». У пожарной части теперь есть свой канал в Instagram, где можно посмотреть, как проходили съемки.

Ну и не удивительно, что наибольшим спросом календарь пользуется среди женской части населения региона.