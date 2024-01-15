Излишняя откровенность стоила канадскому рэперу свободы

Репер Тайрел Хьеу Джордж Махони Нгуен, выступавший под сценическим псевдонимом T-Sav, использовал свой гангстерский опыт для создания музыки. К такому выводу пришел суд канадской провинции Британская Колумбия и вынес приговор, согласно которому Тайрел Нгуен уже никогда не выиграет Грэмми, потому что проведет в тюрьме всю жизнь. Об этом сообщило агентство CBC News.

Судья Верховного суда Британской Колумбии сочла, что одна из песен Нгуена была, по сути, тонко завуалированным признанием в убийстве гангстера Рандипа (Рэнди) Канга в 2017 году, и приговорила Нгкена к двум пожизненным срокам, которые он будет отбывать одновременно.

Музыкальное видео, наряду с показаниями ключевого свидетеля полиции, было частью совокупности доказательств, которые убедили судью Мириам Гроппер в том, что Нгуен виновен в убийстве первой степени как Канга, так и студента университета Джагвира Сингха Малхи.

Гроппер также признала 24-летнего мужчину виновным в покушении на убийство брата Канга Гэри и его сообщника Камило Алонсо. Эти двое выжили после нападения, в результате которого Рандип Канг был застрелен.

Полиция приветствовала вынесенный в пятницу обвинительный приговор, отметив, что в ходе длительного расследования они использовали одного из друзей Нгуена в качестве информатора в секретной операции, которая проводилась в двух провинциях.