МИЛОЕ ВИДЕО ⟩ Эстонской певице устроили baby shower: пошла на обед с подругой, а провела лучший день в своей жизни

В конце октября стало известно, что у музыканта Хелен Адамсон и ее спутника жизни Рене Лыхмуса скоро будет пополнение в семье - пара ждет первенца.

Теперь певица делится с подписчиками в Instagram тем, что ее подруги устроили ей baby shower. «Вчера я пошла на обед с подругой, ни о чем не подозревая, и провела один из самых прекрасных дней в своей жизни», - написала она в Instagram. «Честное слово, я никогда не плакала так много от счастья! Это так трогательно».

В длинном посте в социальной сети Хелен написала, что она мечтала о подобном сюрпризе. «Поскольку самый лучший подарок для меня - быть замеченной и любимой теми, кто мне дорог, время, которое кто-то тратит на то, чтобы доставить мне радость и устроить для меня что-то, что я ценю, наполняет меня больше всего», - пишет она под видео.

«Добавьте к этому тот факт, что я думала, что для меня невозможно организовывать сюрпризы, потому что мой мозг гипервнимателен. Будь то беременность или высшие силы, но я ничего не понимала до последней минуты! Тем более я знаю, что действительно сделала что-то правильное в своей жизни, чтобы быть окруженной такой компанией женщин, плюс мой спутник жизни, которые подарили мне такой прекрасный день».

Смотри милое видео!

В начале ноября Хелен поделилась замечательным видео, в котором сообщила, что ждет девочку.