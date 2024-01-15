ВИДЕО ⟩ Известная эстонская телеведущая столкнулась в Египте со своим самым большим страхом

«Я начинаю находить то, что ищу, повсюду. Минимализм и качество в дизайне и жизни в целом, меньше значит лучше. В четвертом слайде вы узнаете, смогла ли я справиться со своим самым большим страхом и настоящей фобией». Кети Уйбомяги делится видеороликом из Эль-Гуны, Египет, где она плавала с маской и трубкой в ярко-синей морской воде.

«Это все еще страшно, я не хочу знать, что происходит с моим пульсом, но я сделал это три раза. Это очень страшно, так страшно, что даже жутко, но там красиво, очень красиво», - прокомментировала она, задыхаясь, и ее голос дрожал.

«Преодоление страхов - важный ключевой момент в путешествиях», - поделилась ведущая и певица прошлым летом, когда во время съемок телепрограммы в Албании она плавала в Пещере пиратов. «Я боюсь глубоких водоемов, но в каждой поездке я преодолеваю свой страх», - сказала она тогда.