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как в сказке ⟩ Путешествие новой королевы Дании Мэри – от случайного посещения паба до трона

Limon.ee Трийн Пальмипуу
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Фото: PPE/SIPA/Scanpix

Вчера, 14 января, кронпринцесса Мэри стала королевой Дании после коронации своего мужа. Кто эта женщина, горячо любимая датчанами?

Королева Дании Маргрете II недавно объявила, что отрекается от престола из-за проблем со здоровьем. Это первый случай за 900 лет, когда датский король или королева отреклись от престола. Наследный принц Фредерик стал новым королем сегодня – через 52 года после смерти его деда, короля Фредерика IX в 1972 году. Около двух третей датчан никогда не жили при другом монархе, поэтому перемены для них значительны и немного непредсказуемы.

Наследный принц Дании Фредерик и Мэри Дональдсон, родившаяся в Австралии 5 февраля 1972 года, встретились во время случайного посещения паба во время Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Их любовь прошла успешное испытание отношений на расстоянии, и в 2003 году влюбленная пара обручилась.

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