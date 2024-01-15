как в сказке ⟩ Путешествие новой королевы Дании Мэри – от случайного посещения паба до трона

Королева Дании Маргрете II недавно объявила, что отрекается от престола из-за проблем со здоровьем. Это первый случай за 900 лет, когда датский король или королева отреклись от престола. Наследный принц Фредерик стал новым королем сегодня – через 52 года после смерти его деда, короля Фредерика IX в 1972 году. Около двух третей датчан никогда не жили при другом монархе, поэтому перемены для них значительны и немного непредсказуемы.