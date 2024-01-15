Грустный понедельник (от англ. blue monday), третий понедельник января, считается одним из самых «депрессивных» дней в году, но почему? Кажется, что несколько вещей могут сильно ударить по нам в январе, пишет Mirror.
Удивительное происхождение «грустного понедельника» - и почему он может быть менее депрессивным, чем мы думаем
Январь кажется длинным месяцем, потому что декабрьские праздники уже позади, вы давно не получали зарплату, потратили много денег и переели в прошлом месяце, с трудом выполняете новогодние обещания - а тут еще и так называемый «грустный понедельник», с которым нужно бороться.
Сегодня, 15 января, третий понедельник месяца, а значит, это «грустный понедельник». Но почему третий понедельник месяца считается таким мрачным днем? Грустный понедельник был придуман психологом Клиффом Арналлом в 2004 году, чтобы помочь туристической компании продать больше отпусков, разработав для этого специальную формулу.
Формула, которую он использовал, как сообщает Sky News, была следующей: [W + (D-d)] x TQ. Затем M x NA. В этом уравнении семь переменных: (W) погода, (D) долг, (d) месячная зарплата, (T) время после Рождества, (Q) время после неудачной попытки бросить курить, (M) низкий уровень мотивации и (NA) необходимость действовать.
Формула призвана учесть тот факт, что в январе погода становится намного холоднее, долгое ожидание следующей зарплаты, новогодние обещания, которые вы, возможно, не успели выполнить, и тот факт, что декабрьские праздники уже давно прошли.
Но значит ли это, что «грустный понедельник» - самый депрессивный день в году? Определенно нет, и мы должны помнить, что это была маркетинговая стратегия - и очень умная, потому что она все еще работает 19 лет спустя.
В беседе с Guardian нейробиолог Дин Бернетт назвал уравнение «фарсовым» и «ненаучным». Он сказал: «Даже если бы большинство из этих измерений не были бессмысленными (как определить мотивацию каждого человека в популяции?), они несовместимы. Как можно количественно совместить "время, прошедшее с Рождества" и "погоду"? Никак».
Организация Samaritans начала контркампанию под названием Brew Monday, которая называет «грустный понедельник» «мифом» и призывает людей «найти время для чашки чая и посиделок».