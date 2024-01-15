Удивительное происхождение «грустного понедельника» - и почему он может быть менее депрессивным, чем мы думаем

Январь кажется длинным месяцем, потому что декабрьские праздники уже позади, вы давно не получали зарплату, потратили много денег и переели в прошлом месяце, с трудом выполняете новогодние обещания - а тут еще и так называемый «грустный понедельник», с которым нужно бороться.

Сегодня, 15 января, третий понедельник месяца, а значит, это «грустный понедельник». Но почему третий понедельник месяца считается таким мрачным днем? Грустный понедельник был придуман психологом Клиффом Арналлом в 2004 году, чтобы помочь туристической компании продать больше отпусков, разработав для этого специальную формулу.

Формула, которую он использовал, как сообщает Sky News, была следующей: [W + (D-d)] x TQ. Затем M x NA. В этом уравнении семь переменных: (W) погода, (D) долг, (d) месячная зарплата, (T) время после Рождества, (Q) время после неудачной попытки бросить курить, (M) низкий уровень мотивации и (NA) необходимость действовать.

Формула призвана учесть тот факт, что в январе погода становится намного холоднее, долгое ожидание следующей зарплаты, новогодние обещания, которые вы, возможно, не успели выполнить, и тот факт, что декабрьские праздники уже давно прошли.

Но значит ли это, что «грустный понедельник» - самый депрессивный день в году? Определенно нет, и мы должны помнить, что это была маркетинговая стратегия - и очень умная, потому что она все еще работает 19 лет спустя.

В беседе с Guardian нейробиолог Дин Бернетт назвал уравнение «фарсовым» и «ненаучным». Он сказал: «Даже если бы большинство из этих измерений не были бессмысленными (как определить мотивацию каждого человека в популяции?), они несовместимы. Как можно количественно совместить "время, прошедшее с Рождества" и "погоду"? Никак».

Организация Samaritans начала контркампанию под названием Brew Monday, которая называет «грустный понедельник» «мифом» и призывает людей «найти время для чашки чая и посиделок».