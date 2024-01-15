подлежат усыплению ⟩ Еще в одной стране запретили популярную породу собак

Собаки этой породы за последние два года до смерти покусали по меньшей мере 14 человек в Великобритании. А вот в Норвегии, как ранее сообщали Fakty, запретили разводить бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Этих собак назвали «продуктом жестокости» из-за многочисленных критических проблем со здоровьем у собак, которые возникли в результате искусственного отбора, проводимого человеком.

Министр признал, что на решение повлияли люди, которые привозят собак этой породы в Шотландию из Англии и Уэльса, пытаясь спасти их от усыпления. Запрет на разведение, продажу и владение американскими собаками породы булли XL, который сейчас действует в Англии и Уэльсе, был введен правительством Великобритании после серии смертельных укусов людей собаками этой породы.

С 31 декабря запрещено разводить собак породы американский бультерьер, продавать их или выгуливать без намордника или поводка, а с 1 февраля все собаки этой породы, владельцы которых не подали заявление на освобождение от запрета на владение ими, будут считаться нелегальными и подлежат усыплению. Собаки, владельцы которых подали заявление на получение такого разрешения, должны быть кастрированы, микрочипированы, застрахованы и могут выгуливаться в общественных местах только на поводке и в наморднике.

Но, как сообщают британские СМИ в последние дни, с момента объявления запрета в Англии и Уэльсе участились случаи, когда американских собак породы булли XL перевозят в Шотландию, чтобы спасти их от усыпления. На этой неделе телеканал Sky News пообщался с мужчиной, который уже совершил четыре рейса из Бирмингема в Шотландию, взяв с собой 12 собак.

«За последние несколько недель стало понятно, к сожалению, я боюсь, что мы наблюдаем наплыв собак породы булли XL в Шотландию. Мы, по сути, повторим правила, действующие в Англии и Уэльсе, здесь, в Шотландии, потому что мы должны реагировать на текущую ситуацию, и поэтому мы сделаем все необходимое для обеспечения общественной безопасности», – сказал Хумза Юсаф в шотландском парламенте.

Американский бультерьер – это порода, которая была выведена в 1980-х годах на основе американского питбуля. XL – это более крупная версия американского бультерьера, которая весит более 60 кг. Это пятая порода, включенная в список запрещенных в Великобритании.