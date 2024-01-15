Уже в десятый раз в Кадриоргском дворце прошел яркий бал-маскарад. По словам организаторов, мероприятие было приурочено к Старому Новому году.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Драконы, Дед Мороз и другие сказочные персонажи: в Кадриоргском дворце прошел пышный бал-маскарад
Дворец был заполнен дамами и кавалерами в масках и карнавальных костюмах. Организатор мероприятия, Диана Верман, пришла на праздник в костюме дракона. Открывали бал «Вальсом Снежинок» из Щелкунчика ученицы школы Марины Чирковой. Танцами на балу руководили опытные танцоры Юлия и Роман Пятаковы.
Традиционно на балу-маскараде была большая концертная и танцевальная программа. В конце мероприятия участников поздравил Дед Мороз.