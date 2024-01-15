Джастин Тимберлейк на грани развода с женой из-за Бритни Спирс

«Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не разрешили их основные проблемы», - сказал инсайдер в комментарии Life and Style.

Также источник издания сообщил, что супруги даже переехали в другой дом, чтобы избавиться от груза прошлого и начать все сначала. Но пока им это сложно дается.

У американского певца и актера Джастина Тимберлейка серьезный кризис в отношениях с супругой Джессикой Билл. Как сообщают западные СМИ, у пары начались проблемы после скандальных заявлений Бритни Спирс.

«Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не разрешили их основные проблемы», - сказал инсайдер в комментарии Life and Style.

К слову, Джастин Тимберлейк был счастлив в браке с 2012 года. Они с Джессикой Билл были образцовой семьей. Однако «черная кошка» между ними пробежала после того, как экс-возлюбленная Джастина - Бритни Спирс - выпустила мемуары «Женщина во мне», в которых рассказала об их отношениях и о том, как певец заставил ее сделать аборт.

Pop star BRITNEY SPEARS & boyfriend NSync star JUSTIN TIMBERLAKE at party in West Hollywood for the launch of NSync's new album Celebrity. 23JUL2001 Paul Smith/Featureflash Фото: Featureflash Photo Agency/Shutterstock

Поговаривают, что Билл, узнав такие подробности из жизни своего супруга, обиделась на него.

Также источник издания сообщил, что супруги даже переехали в другой дом, чтобы избавиться от груза прошлого и начать все сначала. Но пока им это сложно дается.