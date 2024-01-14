Эстонка, работающая в секс-индустрии в Дубае: унизительный местный тренд распространяется как вирус!

Странные наклонности теперь не только у богатых

Вместо того чтобы положить конец вечеринкам, все стало еще хуже. «По-прежнему так, что если богатый дурак делает это первым, то тупой дурак уровнем пониже вскоре тоже захочет последовать его примеру. Так что теперь я оказалась в такой ситуации, когда мужчины, которым я оказываю услуги, тоже имеют какие-то фекальные наклонности и пытаются на меня помочиться», – ругается проститутка.

«Я объясняю, что такие вещи стоят несколько иначе и происходят с другими женщинами. К счастью, поняли, что за более низкие цены не сделаешь из себя грязного принца. Один парень оказался чуть более нахальным и попытался помочиться на мою сумочку! К счастью, я успела удрать, потому что с самого начала чувствовала, что у этого персонажа сомнительные планы. Теперь этот "принц мочи" не только в моем черном списке, но и у многих других девушек», - смеется она.

«Но если эта жажда к нейпристойным вечеринка станет еще сильнее, я перееду из Дубая. Мне уже пора на пенсию», - признается эстонка.

Кто такие Dubai Porta Potty?

Dubai Porta Potty («переносной туалет») – это прозвище, которое получили Instagram-инфлюэнсеры с модельной внешностью, отправляющиеся в Дубай, где богатые арабы испражняются на них за крупные суммы денег и совершают над ними другие непристойности. Все, что видит публика, – это шикарные фотографии роскошных яхт, ресторанов и бассейнов. За одну ночь такого разврата платят от 20 000 до 50 000 долларов.