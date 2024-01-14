Эстонка, работающая в секс-индустрии в Дубае: унизительный местный тренд распространяется как вирус!

В последнее время много пишут о закулисной жизни гламурных моделей в Дубае. А именно о том, как богатые арабы эксплуатируют женщин за деньги. По словам одной из местных проституток, разоблачения ничего не изменили к лучшему, а наоборот. Об этом пишет Nelli Teataja.
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Сигне (32 года) живет в Объединенных Арабских Эмиратах уже пять лет и честно признается, что работает в эскорте. «Я не стремлюсь в мир скучающих принцев, где девушек с внешностью топ-моделей от скуки заставляют заниматься сексом с собаками, на них испражняются и мочатся прямо им в рот. Я работаю с низшим классом, где до сих пор все по-старому – массаж, секс, один-два оргазма», –объясняет эстонка свое место на этом рынке.
Непристойные вечеринки на роскошных яхтах
Когда во второй половине лета в Сети стала распространяться информация о так называемых Porta Potty (милых девушках, которых используют в качестве туалетов), появилась надежда, что эти непристойные вечеринки прекратятся.
«Я кое-что слышал о них. В основном от девушек, которые отказались, но потом все равно вынуждены были стать очевидцами того, что значит 20 000 долларов за ночь. Я не могу понять, что дает этим богатым арабам испражнение на другого человека. Наверное, какое-то чувство власти. Лучше купите себе золотые унитазы! Самые отвратительные вечеринки проходят на роскошных яхтах, в море, вдали от посторонних глаз. Как правило, девушек просят заняться сексом друг с другом на корме яхты, а мужчины забираются на балкон и мочатся на эту оргию.
Вторая тема – засовывать в анальное отверстие женщинам и себе все, что только можно. Обязательно найдется новое и интересное отверстие, с которым можно поэкспериментировать», – описывает Сигне.
Странные наклонности теперь не только у богатых
Вместо того чтобы положить конец вечеринкам, все стало еще хуже. «По-прежнему так, что если богатый дурак делает это первым, то тупой дурак уровнем пониже вскоре тоже захочет последовать его примеру. Так что теперь я оказалась в такой ситуации, когда мужчины, которым я оказываю услуги, тоже имеют какие-то фекальные наклонности и пытаются на меня помочиться», – ругается проститутка.
«Я объясняю, что такие вещи стоят несколько иначе и происходят с другими женщинами. К счастью, поняли, что за более низкие цены не сделаешь из себя грязного принца. Один парень оказался чуть более нахальным и попытался помочиться на мою сумочку! К счастью, я успела удрать, потому что с самого начала чувствовала, что у этого персонажа сомнительные планы. Теперь этот "принц мочи" не только в моем черном списке, но и у многих других девушек», - смеется она.
«Но если эта жажда к нейпристойным вечеринка станет еще сильнее, я перееду из Дубая. Мне уже пора на пенсию», - признается эстонка.
Кто такие Dubai Porta Potty?
Dubai Porta Potty («переносной туалет») – это прозвище, которое получили Instagram-инфлюэнсеры с модельной внешностью, отправляющиеся в Дубай, где богатые арабы испражняются на них за крупные суммы денег и совершают над ними другие непристойности. Все, что видит публика, – это шикарные фотографии роскошных яхт, ресторанов и бассейнов. За одну ночь такого разврата платят от 20 000 до 50 000 долларов.