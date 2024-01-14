ФОТО ⟩ Самый красивый монарх Европы: что известно о бывшем «принце-тусовщике» и новом короле Дании

В январе королева Дании Маргрете II заявила о своем намерении сложить полномочия монарха, чтобы уступить трон сыну Фредерику и его супруге Мэри. О своем плане передать королевскую мантию Фредерику самый долгоживущий монарх Европы (на сегодняшний день) сообщила сегодня, 14 января. Именно в этот день 52 года назад королева Дании Маргрете II вступила на престол. Но что нам известно о новом короле Дании?
Как сообщает «Русская служба Би-би-си», новый король Фредерик X прошел путь от типичного тинейджера, бунтующего против авторитета родителей, до примерного семьянина, отца четырех детей, страстного защитника окружающей среды и борца с изменением климата.
«Когда придет мое время, я встану у руля нашего корабля, – сказал он в речи, посвященной золотому юбилею царствования своей матери в 2022 году, – И буду следовать тем же курсом, которым этот корабль вели Вы, приняв руль из рук Вашего отца, находясь во главе нашей 1000-летней монархии».
«Принц-тусовщик»
Следует отметить, что это сдержанное заверение уверенного в себе человека сильно отличается от образа молодого Фредерика.
«Честно говоря, в молодые годы он был бунтарем, которому было очень неуютно от постоянного внимания СМИ и от осознания того, что в будущем он станет королем. Он обрел уверенность в себе только в 20 лет», – сказала журналист Гитте Реддер, следящая за королевской семьей Дании.
В детстве и ранней юности Фредерик очень обижался на своих родителей, поскольку они, занятые выполнением официальных обязанностей, не проводили с ним столько времени, сколько ему бы хотелось.
Он искал утешения в быстрых автомобилях и бурной светской жизни, заслужив в начале 1990-х репутацию «принца-тусовщика»
Студент – политолог
Однако он радикально изменился после поступления в Орхусский университет, который считается одним из самых престижных учебных заведений мира. В свое время в нем же обучалась и Маргрете II.
Вообще-то наследник датского престола должен изучать в нем политологию всего два семестра, после чего его образование считается законченным. Фредерик, однако, на этом не успокоился и с 1992 по 1993 год учился в Гарвардском университете в Бостоне, где основал фонд поддержки студентов из Дании.
В США король был зачислен в университет под псевдонимом Фредерик Хендриксен. В 1995 году он сдал экзамен в Копенгагене, получив диплом политолога.
Его студенческий псевдоним был данью уважения отцу, французскому дипломату Анри де Монпеза (граф де Лаборд де Монпеза) , который стал принцем-консортом Хенриком, женившись на наследной принцессе Маргрете.
Кроме датского, Фредерик говорит на английском, французском и немецком языках.
Военная служба
Многие считают, что он по-настоящему осознал ответственность, которую накладывает роль монарха, только во время службы в трех видах вооруженных сил Дании.
В частности, он служил в корпусе водолазов военно-морского флота, который отличается жесткими требованиями отбора. Фредерик стал одним из всего четырех новобранцев, отобранных из 300 добровольцев.
Там он получил прозвище «Пинго», или пингвин. Говорят, что возникло после того, как однажды во время погружения его гидрокостюм наполнился водой, так что ходить нормально он не мог и только неуклюже переваливался, как пингвин.
В 2000 году он также выучился на военного пилота в летной школе ВВС Дании в Карупе. В том же году он принял участие в четырехмесячной лыжной экспедиции протяженностью в 3500 км по Гренландии.
Однажды Фредерик сказал, что не собирается «запираться в крепости» и хочет оставаться «самим собой». Пока что трудно сказать, насколько ему удастся придерживаться этого принципа и после вступления на престол, но до сегодняшнего дня у него это неплохо получалось. Настолько неплохо, что он даже несколько раз попадал в больницу после неудачных падений с саней и скутеров.
Принцесса из Австралии
Принц Фредерик встретил свою будущую жену Мэри Дональдсон на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Скандинавские королевские семьи ведут себя не так чопорно, как британская, так что браки с «обычными» гражданами исключением не являются.
Однако поначалу Фредерик решил сохранять инкогнито и представился будущей супруге, как «Фред из Дании». Они познакомились в переполненном пабе, называвшемся Slip Inn.
Мэри понятия не имела, что симпатичный турист из Европы, с которым она проболтала несколько часов, является датским наследным принцем. Перед тем, как распрощаться, Фредерик попросил у нее номер телефона.
В течение года роман продолжался на расстоянии, хотя время от времени Фредерик тайно приезжал в Австралию, чтобы встретиться с будущей женой. В результате в 2001 году Мэри приехала в Данию, чтобы изучать датский язык.
Менее чем через два года королева Маргрете официально признала их отношения, после чего пара объявила о своей помолвке в замке Амалиенборг, 8 октября 2003 года.
Свадьба состоялась в мае 2004 года. Новоиспеченная принцесса венчалась в платье от датского дизайнера Уффера Франка. Букет же невесты символизировал одновременно и ее родную страну (снежный эвкалипт), и страну, в которой ей предстояло стать королевой (цветы из сада королевского дворца).
Мэри, которая выросла на острове Тасмания, а до свадьбы была пиар-менеджером, отлично справилась со своей новой ролью, сумев представить датчанам образ королевской семьи, идущей в ногу со временем.
У королевской четы четверо детей: наследный принц Кристиан Вальдемар Анри Джон, принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрете и близнецы: принц Винсент и принцесса Жозефина. Супруги постарались дать своим детям нормальное воспитание, насколько смогли. В частности, внуки королевы учились преимущественно в государственных школах.
Общественная деятельность
Также как и нынешний король Британии Карл III, принц Фредерик принимает активное участие в борьбе с изменениями климата. Его роль стала особенно заметна после проведения в Копенгагене климатической конференции ООН в 2009 году.
Он всячески способствует тому, чтобы Дания занимала одно из ведущих положений в мире в области внедрения зеленых технологий. Он является покровителем датского государственно-частного партнерства «Страна зеленых».
В 2020 году он учредил «Премию Его Королевского Высочества наследного принца Фредерика в области международного бизнеса», которая вручается международным компаниям, приложившим особые усилия для продвижения датских инноваций по всему миру.
Кроме того, новый король уделяет внимание улучшению положения людей с ограниченными возможностями и способствует тому, чтобы как можно больше датчан изо всех слоев общества и любых возрастов имели доступ к научному образованию.