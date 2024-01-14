ФОТО ⟩ Самый красивый монарх Европы: что известно о бывшем «принце-тусовщике» и новом короле Дании

Однажды Фредерик сказал, что не собирается «запираться в крепости» и хочет оставаться «самим собой». Пока что трудно сказать, насколько ему удастся придерживаться этого принципа и после вступления на престол, но до сегодняшнего дня у него это неплохо получалось. Настолько неплохо, что он даже несколько раз попадал в больницу после неудачных падений с саней и скутеров.

Принцесса из Австралии

Принц Фредерик встретил свою будущую жену Мэри Дональдсон на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Скандинавские королевские семьи ведут себя не так чопорно, как британская, так что браки с «обычными» гражданами исключением не являются.

Однако поначалу Фредерик решил сохранять инкогнито и представился будущей супруге, как «Фред из Дании». Они познакомились в переполненном пабе, называвшемся Slip Inn.

Мэри понятия не имела, что симпатичный турист из Европы, с которым она проболтала несколько часов, является датским наследным принцем. Перед тем, как распрощаться, Фредерик попросил у нее номер телефона.

Король Фредерик Х с женой. Фото: Mads Claus Rasmussen/EPA

В течение года роман продолжался на расстоянии, хотя время от времени Фредерик тайно приезжал в Австралию, чтобы встретиться с будущей женой. В результате в 2001 году Мэри приехала в Данию, чтобы изучать датский язык.

Менее чем через два года королева Маргрете официально признала их отношения, после чего пара объявила о своей помолвке в замке Амалиенборг, 8 октября 2003 года.