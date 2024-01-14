Американскую певицу вновь преследует отбывший наказание 52-летний сталкер

Похоже, Майли Сайрус вновь стала жертвой того же сталкера, который преследовал ее последние годы. На этой неделе звезда обратилась в суд с целью получить запрет на приближение 52-летнего мужчины по имени Александр Хардалян. Согласно документам, преследователь появился у дома поп-дивы всего через несколько дней после освобождения из окружной тюрьмы Сан-Квентин.

Именно этот человек начиная с 2018 года донимал поп-звезду непрошенными письмами и нежеланными комментариями сексуального характера, а после шантажировал с целью получения наживы. В 2022 году он дважды приходил к ее дому в Лос-Анджелесе, после чего и был осужден до нынешнего момента.

В своем заявлении Майли утверждает, что мужчина страдает «опасной одержимостью», которая проистекает из «серьезных проблем с психическим здоровьем». Сайрус беспокоится за безопасность матери Тиш и бойфренда Макса Морандо.

Майли Сайрус с Максом Морандо. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Отметим, что знаменитости нередко становятся объектами преследований. Так, с нездоровым вниманием обожателей регулярно сталкивается коллега Майли Билли Айлиш. В январе этого года она вновь обратилась в полицию после того, как очередной сталкер вломился в ее особняк.