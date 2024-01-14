Галкину могут навсегда запретить въезд в ОАЭ. Не обошла эта участь и Андрея Данилко

Высказывания Галкина послужили основанием для тщательной проверки его выступления в городе, где запрещены публичные политические заявления. За нарушения в ходе выступления юмориста был наложен штраф в размере 100 тысяч дирхамов (около 25 тысяч евро).

Отмечается, что концерт Галкина, во время которого он выдал «острые» шутки о России, состоялся еще в 2023 году. Скорее всего, речь идет о выступлении, состоявшемся в январе прошлого года, когда шоумен со сцены начал кричать «Героям слава!»

«Меня попросили быть нейтральным, но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? Героям слава!» – сказал тогда Галкин, пишет УНИАН.

В настоящее время в Дубае внимательно следят за выступлениями знаменитостей и строго наказывают за обнаруженные нарушения. Помимо финансового наказания, Максиму Галкину могут навсегда запретить въезд в страну.

Важно отметить, что подобные неприятности уже постигли рэпера Мирона Федорова, известного как Оксимирон, и Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Последнему был запрещен въезд в Дубай после острой критики на корпоративном мероприятии, поскольку власти признали его слова разжигающими межнациональные разногласия.