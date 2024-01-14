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ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ⟩ В российское посольство в Афинах прислали конверт с белым порошком

Трийн Роос
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Фото: Louisa GOULIAMAKI / Scanpix

Финское издание Ilta Sanomat пишет, что в российском посольстве в Афинах было обнаружено письмо, которое, как утверждают российские СМИ, было отправлено из Финляндии, с белым порошком.

Посольство России в Афинах получило письмо с белым порошком, предположительно письмо было отправлено из Финляндии, а его отправитель неизвестен. Порошок, находившийся в письме, был немедленно исследован, с тем чтобы убедиться, что он не является опасным веществом.

По данным российских СМИ, письмо поступило в посольство России в Афинах в пятницу, 12 января, о чем незамедлительно сообщили представитель посольства и пресс-служба МИД России.

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