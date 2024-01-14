Звезда «Аквамена» рассказал, что остался бездомным после недавнего развода

«У меня сейчас даже нет дома. Я живу в дороге», – заявил изданию Джейсон Момоа.

Пользователи Сети тут же бросились жалеть бедного и несчастного актера, которого жена после развода якобы оставила ни с чем. Но Момоа быстро спохватился и в новом интервью журналу People прояснил собственные неоднозначные заявления.

Оказывается, он вполне в состоянии позволить себе дом, а такая жизнь без привязки к одному месту – лишь издержки актерской профессии. «У меня просто нет дома. Я не бездомный. У меня есть отличный трейлер», – успокоил он всех неравнодушных.

«Я всегда бываю в таких странных местах. Часто я встречаю фанатов и они удивляются: «Какого черта ты делаешь в моем маленьком городе?» Мне нравится идея просто быть с обычными людьми и заниматься своим ремеслом, то есть снимать, а затем показывать им», – рассказал Момоа, добавив самый бескомпромиссный аргумент: «Все так беспокоятся, что у меня нет дома. Расслабьтесь! Зато у меня есть чертов спальный мешок»