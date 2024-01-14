Звезда «Аквамена» рассказал, что остался бездомным после недавнего развода

Одна из самых красивых пар окончательно распалась в новом году. Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались еще три года назад, однако еще пытались восстановить отношения, но на прошлой неделе уже официально оформили развод. Сразу после появления этой печальной новости Момоа дал интервью журналу Entertainment Tonight, которое не на шутку заставило волноваться фанатов «Аквамена».
«У меня сейчас даже нет дома. Я живу в дороге», – заявил изданию Джейсон Момоа.
Пользователи Сети тут же бросились жалеть бедного и несчастного актера, которого жена после развода якобы оставила ни с чем. Но Момоа быстро спохватился и в новом интервью журналу People прояснил собственные неоднозначные заявления.
Оказывается, он вполне в состоянии позволить себе дом, а такая жизнь без привязки к одному месту – лишь издержки актерской профессии. «У меня просто нет дома. Я не бездомный. У меня есть отличный трейлер», – успокоил он всех неравнодушных.
«Я всегда бываю в таких странных местах. Часто я встречаю фанатов и они удивляются: «Какого черта ты делаешь в моем маленьком городе?» Мне нравится идея просто быть с обычными людьми и заниматься своим ремеслом, то есть снимать, а затем показывать им», – рассказал Момоа, добавив самый бескомпромиссный аргумент: «Все так беспокоятся, что у меня нет дома. Расслабьтесь! Зато у меня есть чертов спальный мешок»