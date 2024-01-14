ФОТО ⟩ Эстонская ведущая ищет хозяина кота, который пришел к ней погреться: не хватило духу оставить его на улице

«В очень холодную погоду к нашей двери с плачем прибежал рыжий котенок, который до этого гулял по двору», - пишет ведущая Туули-Анн Фрайенталь в Facebook группе Kristiine.

Ведущая уверена, что после того, как незнакомый кот согреется, он снова захочет вернуться домой. «Каждый день наш друг выходит на улицу немного прогуляться, а потом возвращается к нам. Нам не хватило духу оставить котика на улице, потому что минусовая температура может стать фатальной для животного», - говорит Фрайенталь.

Поскольку у ведущей уже есть несколько домашних животных, она не может оставить у себя несчастного кота. «Мы бы с радостью вернули котика домой, если бы хозяин связался с нами, потому что совершенно ясно, что в ближайшее время он никуда не собирается уходить», - говорит эстонка.

«Я также хотела бы отметить, что мы не осуждаем тех, кто выпускает своих кошек на улицу, если у котика такое желание. Мы просто хотим быть уверены, что в мороз ему есть где спрятаться».

Ведущая сказала, что уже дала имя коту, ведь к нему как-то надо обращаться. Рыжего кота назвали Бруно. Смотрите фото!

Рыжий кот, который оказался в гостях у эстонской ведущей. Фото: Facebookist / Tuuli-Ann Freienthal