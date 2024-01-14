В анонсе будущей встречи для обсуждения будущей возможной пандемии сказано, что согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неизвестная «Болезнь Х» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия COVID-19.

Поэтому участники форума, где с докладами будут выступать международные эксперты, в том числе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, будут обсуждать то, какие новые усилия необходимы, чтобы подготовить системы здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам. Обсуждение гипотетической болезни назначено на 17 января.

Для гипотетической неизвестной угрозы для человечества ученые дали название «Болезнь Х» еще несколько лет назад. Этот термин используют ученые для поощрения разработки контрмер, включая вакцины и тесты, которые можно будет использовать в случае будущей вспышки новой болезни, пишет Forbes.

Еще в конце 2022 года ВОЗ создала группу из более чем 300 ученых для изучения неизвестного патогена, который может вызвать серьезную пандемию, которая в несколько десятков раз может быть более смертоносной, чем пандемия коронавируса.

Представители ВОЗ утверждают, что исследование новых вирусов и патогенов необходимо для быстрого и эффективного реагирования на появление новой пандемии.

Ученые считают, что гипотетическую вспышку «Болезни Х» можно сравнить с появлением других смертоносных инфекционных заболеваний, которые застали медицинский мир врасплох.

Буква Х в названии болезни подчеркивает ее неожиданный и непредсказуемый характер.