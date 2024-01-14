ФОТО, ВИДЕО ⟩ 26-летняя мать троих детей скончалась в Турции после популярной косметологической процедуры

26-летняя Деми пожаловалась на боль в груди за несколько часов до того, как должна была вернуться в Манчестер, Великобританию. СМИ сообщают, что женщина ехала в клинику в Стамбуле на обследование, но в такси у нее случился сердечный приступ. Ее парень Брэдли Джонсон пытался спасти жизнь Деми по пути в реанимацию, но женщина все же умерла.

Врачи считают, что у нее произошла жировая эмболия, которая поразила легкие и создала нагрузку на сердце, вызвав сердечные приступы.

После проведения операции на ягодицах врачи сообщали, что все прошло успешно и нет причин для беспокойства. Ранее женщине сделали неудачную стоматологическую операцию, но это не остановило ее перед желанием лечь снова под скальпель.

Семья Деми пыталась убедить ее не делать подтяжку ягодиц, но женщина стояла на своем.

«Трагично то, что произошло. Мы просто в шоке. Она поехала в Стамбул, чтобы это сделать. Раньше она ходила делать себе зубы. Никто не хотел, чтобы она пошла и сделала это. Мы не знаем всех подробностей. Я думаю, что там будет вывод коронера. Ее партнеру нужно свидетельство о смерти, прежде чем она вернется домой», – рассказал брат Деми Карл.