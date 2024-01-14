Раймонд Паулс на 88-й день рождения: «Удивлен, что вообще понимаю, что делаю»

Петерс поздравил Паулса около восьми утра.

Паулс в свойственной ему манере признается, что своего 88-летия ждал без особых ощущений. «Что-то приятно, а иногда приходится просто сидеть весь день у телефона и отвечать стандартные фразы. Один-второй человек делает так из уважения, другой просто из вежливости», – рассказал композитор, которому позвонили с поздравлениями прямо во время записи передачи. Поздравили его и непосредственно в студии.

«Я удивлен, что вообще понимаю, что делаю. Иногда появляются признаки того, что я отключаюсь. Но это годы, и приходится удивляться моей загруженности», –рассказал Паулс.

На вопрос, чего бы он мог себе пожелать, Маэстро ответил, что у него есть все. «Есть где жить и что есть», – сказал музыкант.

Силы и решимость творить и играть на сцене дает осознание того, что нужно просто идти и делать: «Такая у меня работа. Пока многие занимаются речами и не знаю чем, я думаю о том, что буду делать дальше. Мне уже сейчас ясно, что я хочу сделать».

Как и в предыдущие годы, праздничный вечер Маэстро провел на сцене вместе со своими друзьями, чтобы подарить праздник и своим слушателям.