ФОТО ⟩ Алан Бадоев обнаженным показался в ванной

По признанию Бадоева, он с 15 лет не празднует день рождения. В этот день, говорит знаменитость, он любит побыть наедине и понять, куда двигаться дальше на свой грядущий год:

«Так уж повелось, где-то c моих 15 лет, что я не праздную день рождения. Это такой внутренний для меня момент. И где-то с 10 по 15 января я надеюсь побыть наедине. Я это очень люблю. Надеюсь уделить именно себе время и почувствовать, чего я хочу в этом году», – рассказал Бадоев.

А своих поклонников за большое количество поздравлений режиссер поблагодарил в Instagram оригинальным образом. Бадоев разместил серию снимков, характеризующих для него важные события из жизни. На фото режиссер изображен на отдыхе где-нибудь на островах, также Бадоев позирует вместе с сыном Борисом и своими родителями.

Также внимание поклонников Алана Бадоева привлекла пикантная фотография, на которой режиссер позирует обнаженным, прикрывая интимные части тела руками. Знаменитость не подписал, когда было сделано это фото, но, скорее всего, это кадр из каких-то съемок.

«Благодарю вас за теплые слова. Они как цветы, расцветшие в моем воображаемом садике», – таким текстом Бадоев сопроводил фотографии.