ПЛАТЬЕ МЕСТИ ⟩ Натали Портман после развода появилась на публике в эффектном наряде

Натали Портман наглядно продемонстрировала уже своему бывшему мужу Бенджамину Мильпье, что он потерял, появившись в элегантном маленьком черном платье на шоу Джимми Киммела. Ранее стало известно, что актриса рассталась с хореографом Мильпье после того, как он ей изменил. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя звезда «Черного лебедя», которая собирается сыграть главную роль в новом фильме с Джоном Красински, выглядела потрясающе в пикантном наряде, который она надела для выступления на шоу.

Натали вышла в свет в мини-платье с прозрачным черным бюстгальтером под лифом без бретелек. Свой образ она дополнила лаконичными черными босоножками на высокой шпильке, уложила волосы и накрасила ногти алым лаком.

Словом, Натали явно последовала примеру принцессы Дианы и многих других женщин, которые после травмирующего разрыва с любимым, надевают свое самое эффектное платье и отправляются на прием, или вечеринку.

Ранее Натали Портман заявила в интервью Wall Street Journal, что живет в Париже со своими двумя детьми, и не упомянула Мильпье.

Напомним, Портман и Мильпье прожили в браке 11 лет и воспитывают двоих детей: 12-летнего сына Алефа и шестилетнюю дочь Амалию. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма «Черный лебедь», для которого Мильпье занимался хореографией. Пара обручилась в 2010 году и поженилась в 2012 году в Биг-Суре, Калифорния.